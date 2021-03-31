Кванторианцы посетили самые «тайные» уголки театра кукол

Все мы не раз были в театре и видели только итог большой работы – сам спектакль. Но создание постановки большой и серьёзный труд многих людей. Ученики «Кванториума» приобщились к этому искусству изнутри. Они посетили театр кукол с экскурсией по тайным уголкам – мастерским, где создается сказка.

Регулярно для учащихся «Кванториума» организуют тематические недели. Этот месяц у школьников, посвящён театру. 8 школьников, будущих инженеров из «Лапландии», посетили Мурманский областной театр кукол.

Ксения Арлашина, педагог-организатор детского технопарка «Кванториум», «Сегодня мы пришли на экскурсию, чтобы узнать театр с инженерной стороны».

Кванторианцы посетили самые «тайные» уголки театра – художественные и пошивочные цеха, где создаются костюмы для спектаклей, декорации и сами куклы. Этим занимаются мастера своего дела. Люди редкой профессии и большой любви к творчеству.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол: «Мы будем счастливы, принять их в театре, потому что это очень дефицитная профессия, очень нужная и очень важная».

Также дети увидели репетиции артистов и узнали, как устроена сцена, как на ней ставят свет и звук. По признанию 13-летнего Артёма, в новом здании театра кукол он был впервые. И конечно, впечатлён тонкостями театрального искусства.

Артём Суханов, учащийся центра дополнительного образования «Лапландия»: «Меня больше всего впечатлило создание кукол. Я уже могу сказать, что мне нравится интерьер этого театра. К примеру, первый этаж».

Такие экскурсии - не просто интересны, они помогают детям глубже узнать тонкости театрального мастерства. И в будущем, когда они придут смотреть спектакли, то будут знать, сколько труда целой группы людей вложено даже в небольшую постановку.