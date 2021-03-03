Кванторианцы предложили заглянуть в будущее Алле Истоминой - новому руководителю «Мурманэнергосбыта»

По заданию компании воспитанники кванториума разработали автоматическую систему регулировки отопления в отдельно взятой квартире. Вопрос в том, можно ли этот проект воплотить в старом жилфонде или он может быть использован только в новостройках.

Наставник юных дарований Александр Федулеев признаётся, что задачка от ресурсника оказалась самой настоящей головоломкой, но и интересной.

Александр Федулеев, педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум 51»: «И проблема реальная, если вы посмотрите счета за квартиру – это самая большая статья расходов за отопление и подогрев воды. Именно поэтому она является актуальной задачей по снижению издержек за отопление».

Вариант, над которым работают ребята, предполагает переход на двухтрубную систему отопления, которая позволит с помощью электромагнитных клапанов регулировать подачу теплоносителя автоматически, тем самым решит главную задачу – регулировку тепла в отдельно взятой квартире.

Максим Астафьев, воспитанник Детского технопарка «Кванториум 51»: «Мы планируем сделать так, чтобы человек мог самостоятельно отключать именно в своей квартире отопление и не мешать другим людям. Если ты уехал, то ты выключил отопление, естественно, не платишь за это деньги, естественно, это экономия».

Юные инженеры предлагают сделать специальное приложение на мобильный телефон и управлять системой отопления в своей квартире из любой точки мира.

Звучит фантастически и выглядит тоже. Визуализировать идею помогает компьютерное 3Д-моделирование.

Вячеслав Герфанов, воспитанник Детского технопарка «Кванториум 51»: «Это демоверсия 3Д-модели. Кабинет похож на наш – это система отопления, а оранжевая - это батарея. Планирую добавить сюда взаимодействие с предметами, например, при изменении температуры меняется цвет труб, чтобы можно было открывать и закрывать дверь».

А ещё добавить функцию виртуальной реальности, чтобы можно было ходить по кабинету и самим вручную включать и выключать отопление. Кванторианцы предлагают Алле Истоминой – руководителю АО «МЭС» - самой крупной теплоснабжающей компании региона - с помощью специальных очков заглянуть в будущее. А она помогает им разобраться с тем, как обстоят дела в настоящем.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Действительно, оплата высокая, а дети уже фантазируют, как снизить платежи».

Вот только умных домов у нас пока не строят и автоматические теплопункты в диковинку.

Александр Федулеев, педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум 51»: «У нас весь жилищный фонд построен давно, в те времена никто не запаривался, все строили по самой простой системе - по однотрубной. В существующих домах очень сложно изменить, но задача детей – посчитать, может быть будет эффективно и в существующих изменить, стоит ли? Или внедрять это только в новых».

Но как сделать расчёты, не зная всех подводных камней и не имея высшего экономического образования? У Аллы Истоминой оно есть.

Есть и ещё одна заковырка. Если умные дома будут запитаны от одной котельной, то сэкономить деньги жильцов не получится. Выходит, что по-настоящему сэкономить деньги и ресурсы можно, только перестроив всю систему центрального отопления - от котла до батареи потребителя. А эта головоломка уже для инженеров и директора предприятия.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Если у нас есть какие-то рамки, то дети живут без рамок в этом мире. И это здорово, потому что их направление. А мы можем подключаться к развитию тех или иных направлений».

С учётом доработок 3Д-презентации и нового усовершенствованного макета ребята представят свою систему отопления жюри в апреле на чемпионате «КвантоАрктика».