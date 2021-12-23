Кванторианцы представили проекты на итоговой аттестации в центре дополнительного образования «Лапландия»

Для начинающих исследователей это первые шаги в серьёзную научную деятельность

Кванторианцы, воспитанники центра дополнительного образования «Лапландия», дважды в год проходят аттестацию. Проекты представляют на суд жюри. В течение учебного года ребята занимались кейсами как индивидуально, так и в группах. Например, одна из команд изучила акваторию озера и проанализировала его объекты. Михаил Степыкин увлекается железной дорогой во всех её проявлениях, поэтому смоделировал тепловоз.

Михаил Степыкин, кванторианец: «Этот тепловоз я делал с конца сентября, третий месяц пошёл».

Теперь специалисты «РЖД» будут сопровождать начинающих исследователей в их проектной работе. Соглашение о сотрудничестве с центром «Лапландия» подписали в рамках конкурса научных и инженерных работ «КвантоАрктика».

Алексей Мухин, исполняющий обязанности заместителя начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению: «Мы рассчитываем на взаимное сотрудничество между нами и «Кванториумом» и на то, что ребята найдут нестандартные способы решения реальных задач, которые встречаются в нашей повседневной трудовой деятельности. Любая неожиданная мысль и свежий взгляд со стороны очень полезны».

Сергей Кулаков, директор центра «Лапландия»: «Компания «РЖД» - крупнейший перевозчик, который входит в тройку мировых лидеров. Замечательно, что теперь он стал партнёром «Кванториума». Так совпало, что наши юные инженеры уже ведут работу над двумя кейсами по железнодорожной тематике: они разработали устройство для улучшения воздуха в поездах дальнего следования. Уверен, что наставники «РЖД» подготовят ещё более интересные задания нашим ребятам».

Масло с вороникой, арт-объект таксофона, автоматизированное освещение на реке Нива – все, представленные кванторианцами работы, оценили эксперты. Успешные проекты вполне могут быть реализованы в будущем.