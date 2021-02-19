«Кванториум» приехал к ребятам в Тулому

Технопарк на колесах добрался до Туломы. Теперь ребята из небольшого села вторую неделю изучают программирование, аэрографию и картографию.

В первый раз «Кванториум» на колесах посетил Туломскую среднюю школу осенью. Затем занятия с наставниками проходили дистанционно. Сейчас воспитанники продолжают погружение в науку, но уже в очном формате. Например, девочки в преддверии 8 Марта изготавливают при помощи 3Д-моделирования сувениры и брелоки.

Мобильный технопарк пробудет в Туломе до 20 февраля, после чего отправится в ЗАТО Видяево.