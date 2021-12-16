Квартира - предновогодний подарок преподнесли прокуроры мурманскому сироте

Благодаря их работе юноша добился получения квартиры, которая полагалась ему по закону, но не была выдана в срок.

Михаилу год назад исполнилось 18 лет. Он сирота и по закону должен был получить жилье по достижении совершеннолетия. Однако вступление во взрослую жизнь оказалось непростым. Квартиру муниципалитет не предоставлял почти год, пока в дело не мешалась прокуратура.

Юлия Ковальчук, помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Длительное время не предоставление связано с тем, что процедура закупочная происходила на сайте закупки.гов. Комитет имущественных отношений города осуществлял закупки, вместе с тем закупки, тендеры и аукционы не были сыграны по причине того, что заявок никто не подавал. Вместе с тем цена рыночная повысилась на однокомнатные квартиры. И вообще в Мурманске большая проблема с однокомнатными квартирами, так как новое жилье не строится».

Два месяца назад Михаил стал счастливым обладателем собственной квартиры. Она небольшая, но зато с хорошим ремонтом. Молодой человек уже практически обжился, купил мебель, технику. И готовится встречать Новый год у себя дома.

Михаил Боровик, мурманчанин: «Я был в шоке, когда в первый раз увидел: ничего себе, у меня квартира теперь есть! Я раньше в общаге жил, с братом, сестрой и бабушкой. Сейчас восторг просто».

По словам сотрудников прокуратуры, все дети-сироты, которые в 2020 году должны были получить квартиры, оказались в трудной ситуации. Но уже большинство из них обеспечены жильём. Прокуроры продолжают вести работу с остальными случаями.