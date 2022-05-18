Квартира попутала - бывшему главе Оленегорска предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями

Аналогичное преступление, по мнению следователей, совершил и его заместитель.

По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска решил улучшить жилищные условия своего родственника, однако у того уже имелось жильё на территории города, и он не мог претендовать на получение квартиры. Тогда обвиняемый пошёл на хитрость, вступив в сговор со своим заместителем, который с марта 2017 года по август 2019-го занимал должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Оленегорска.

В итоге из жилищного фонда для родственника главы была выделена квартира на условиях коммерческого найма, вследствие чего пострадали нуждающиеся в жилье по социальному найму люди, которые состояли на учёте.

Потерпевшими признали более 20 человек. Обвиняемые свою вину не признают. Расследование уголовного дела продолжается.