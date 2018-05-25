Квест-игру «Скажи жизни да!» провели для учеников Мурманского международного лицея

Бронированная машина с хищным именем «Тигр», тот вид транспортных средств, который способен впечатлить молодых северян. Квест организован Управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно с Росгвардией Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику наркомании, патриотическое воспитание и профессиональную ориентацию.

- Ребята, которые примут участие в этом квесте, должны стать проводниками профилактики наркомании в своих учебных заведениях, поскольку они своим примером формируют моду на здоровый образ жизни, - говорит Ольга Трофимова, оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Как показывают грустные цифры статистики, 34 несовершеннолетних пациента состоят на учёте в органах здравоохранения из-за наркотической зависимости, за этот год было раскрыто 7 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Фигуранты уголовных дел - несовершеннолетние ребята.

- Здесь мы показываем подрастающему поколению технику, которая стоит на вооружении сил специального назначения Росгвардии, рассказываем ребятам, какую профессию они могут выбрать, - рассказывает Павел Харченко, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Мурманской области.

Оценили важность мероприятия и гости. С неподдельным интересом ребята смотрели фильм о том, как не поддаться манипуляции, отвечали на вопросы, решали творческие задания и спрашивали у офицеров о трудностях службы в Росгвардии.

Кульминацией мероприятия стала бронированная машина «Тигр», которую ребята смогли не просто увидеть, но внимательно рассмотреть её. Как признаются школьники, такие квесты и игры показывают, какой яркой и интересной может быть жизнь и нужно ценить каждое её мгновение.

О вреде наркотиков поговорил с ребятами и протоирей Кольского храма. Теперь ученики с нетерпением ждут экскурсии в старинную церковь.

Подобные квесты - новая и эффективная мера профилактики наркомании среди молодёжи. В игровой форме ребята легко усваивают новую информацию, которой несомненно захотят поделиться со сверстниками. Ведь здоровая молодежь - это здоровая Россия!