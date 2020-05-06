Квитанции на оплату коммунальных услуг придут вовремя

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Единый расчётный центр перешёл на дистанционное обслуживание населения.

Приём граждан и документов в офисах центра временно приостановлен, но квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг уже разносят по почтовым ящикам.

Специалисты рекомендуют оплачивать их вовремя, при этом ходить никуда не нужно, оплату можно произвести банковской картой через сайт Единого расчётного центра, без комиссии.

При вводе лицевого счёта остальные данные появляются в форме автоматически из баз данных организации. Кроме веб-ресурса ЕРЦ оплатить счета можно в отделениях Сбербанка и на почте, где предлагаются и услуги курьеров.