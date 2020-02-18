Квитанции за отопление дойдут до потребителей услуг до праздников

В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» обратились жители областного центра, удивленные отсутствием в их почтовых ящиках некоторых бумажных квитанций за коммунальные услуги, между тем срок оплаты за прошлый месяц подходит к концу. За разъяснениями мы обратились в Госжилинспекцию.

Оказалось, волноваться не стоит. По информации расчётных центров и ресурсоснабжающих организаций, в большинстве случаев квитанции на оплату услуг «отопление», «холодное водоснабжение и водоотведение» за январь 2020 года доставлены. Есть задержка по техническим причинам квитанций за отопление по многоквартирным домам, которые отапливает «Мурманэнергосбыт». Сейчас платежки уже выпущены, идёт их доставка, к пятнице они будут в почтовых ящиках потребителей, а срок уплаты, соответственно, продлят.