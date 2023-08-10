КВН «Для Вас»: Дмитрий Пауль, капитан, и Елизавета Мильман, директор – о закулисье игр в Первой телевизионной лиге КВН и не только

Это лето для этих ребят выдалось очень жарким в плане игр, конечно. Они выступили в 1/8 и 1/4 Первой телевизионной лиги КВН. А теперь готовятся представить наш регион в 1/2 игры.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» команда КВН «Для Вас». Точнее, её часть – капитан Дмитрий Пауль и директор Елизавета Мильман.

Это лето для этих ребят выдалось очень жарким в плане игр, конечно. Они выступили в 1/8 и 1/4 Первой телевизионной лиги КВН. А теперь готовятся представить наш регион в 1/2 игры.

Как удается совмещать работу/учёбу с КВН? Откуда берутся мысли для новых шуток? И кто помогает команде воплощать их КВНовские планы в жизнь?