День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.23 12:00
КВН «Для Вас»: Дмитрий Пауль, капитан, и Елизавета Мильман, директор – о закулисье игр в Первой телевизионной лиге КВН и не только
Это лето для этих ребят выдалось очень жарким в плане игр, конечно. Они выступили в 1/8 и 1/4 Первой телевизионной лиги КВН. А теперь готовятся представить наш регион в 1/2 игры.
Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» команда КВН «Для Вас». Точнее, её часть – капитан Дмитрий Пауль и директор Елизавета Мильман.
Это лето для этих ребят выдалось очень жарким в плане игр, конечно. Они выступили в 1/8 и 1/4 Первой телевизионной лиги КВН. А теперь готовятся представить наш регион в 1/2 игры.
Как удается совмещать работу/учёбу с КВН? Откуда берутся мысли для новых шуток? И кто помогает команде воплощать их КВНовские планы в жизнь?
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