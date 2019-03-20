КВНщики готовятся к фестивалю Мурманской лиги

До выступления остаётся меньше 2 недель. В этом году конкуренция будет нешуточная, так как заявки подали более 20 команд, среди которых есть и сборная из Казахстана.

Рассмешить полный зал зрителей - нелегкая задача. В Доме молодёжи ребята - участники команд КВН готовятся к выступлению и сочиняют шутки. Борьба в новом сезоне региональной лиги будет нешуточной, заявки на участие подали более двадцати сборных из Мурманской области, Ярославля, Петрозаводска и даже из Казахстана.

«Уровень команд растёт из года в год, растет уровень и наших редакторов, которые помогают командам, - отмечает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Давайте вспомним, что выпускники Мурманской лиги КВН очень удачно выступают, «Сборная Снежногорска» тому наглядный пример».

Юмористы из команды «Сборная Снежногорска» - не единственные, кому удалось выступить на большой сцене. Команда КВН «Для Вас» завоевала любовь не только мурманских зрителей. В этом году юмористы выступили на фестивале «КиВиН» в Сочи. Но даёт ли такой опыт преимущество над соперниками, пока неизвестно.

«С одной стороны, возможно, приедут новые интересные команды, у которых будут свои фишечки, которые понравятся нашей публике, - говорит Александра Носарева, участница команды КВН «Для Вас». - Но так как мы играем уже второй сезон, то у нас, я думаю, есть некоторое преимущество».

Капитан команды Дмитрий Пауль - единственный парень в сборной. За годы выступлений он примерил не один женский образ. До фестиваля остаётся меньше 2 недель, но, времени, чтобы вжиться в роль, Диме и не нужно.

«Усиленно готовимся, стараемся, трудимся, пишем шутки, - рассказывает о подготовке к фестивалю Дмитрий Пауль, капитан команды КВН «Для Вас». - Что-то «ставим на ножки», а что-то переделывается. В основном есть уже у нас что-то. Зерно есть».

В этом году на сцену выйдут и «новички» Мурманской лиги - команды, которые удачно выступили на фестивале Молодёжной лиги. «Из сезона нынешнего Молодёжной лиги мы ждём несколько команд. Мы, честно говоря, с ними ещё не встречались и не ставили перед ними тех жёстких требований, которые предъявляет наша лига, но надеемся, что они справятся и дойдут до фестиваля», - отметил Алексей Шамов, главный редактор Мурманской официальной лиги КВН.

Первая игра нового сезона Мурманской лиги КВН состоится 31 марта в 19 часов в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова.