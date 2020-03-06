Лаборатория праздника - отдыхаем, веселимся, но соблюдаем правила безопасности

Незнание химических процессов может привести к трагедии. На этой неделе сразу две вечеринки закончились трагедией при использовании сухого льда и веселящего газа. Журналисты «Арктик-ТВ» отправились в лабораторию, чтобы узнать, как можно отдыхать без вреда для здоровья.

Вечеринка в банном комплексе Москвы закончилась трагедией. Молодые люди для эффекта решили высыпать сухой лёд в бассейн, но не учли, что в плохо проветриваемом помещении это делать запрещено. Трое мужчин, нырнув в дымящуюся воду, попросту начали задыхаться, а затем утонули.

Дмитрий Качалов, популяризатор науки в Мурманске, говорит, что обладая элементарными знаниями о химических процессах, трагедии можно было бы избежать. Сухой лёд, как и жидкий азот, часто используют для спецэффектов и научных и театральных шоу, но для человека контакт с такими веществами бывает крайне опасен.

Дмитрий Качалов, популяризатор науки: «Я не рекомендую пить коктейли с жидким азотом, потому что если хоть капля попадет в пищевод, вас уже не спасти».

Мы решили на практическом опыте разобрать второй несчастный случай, в котором пара шахматистов из столицы, также стала жертвой невидимого убийцы. Предположительно, они отравились веселящим газом. Рядом с их телами, по сообщению в СМИ, был обнаружен баллон с закисью азота. Дмитрий Качалов отмечает, что любое газообразное вещество, с которым соприкасается наш организм, несёт в себе потенциальную угрозу.

Дмитрий Качалов, популяризатор науки: «Если вы берёте гелий, а это не кислород, который для нас выполняет важную жизненную функцию. Мозг начинает испытывать голодание, вы падаете и теряете жизнь».

Впереди длинные выходные, поэтому неважно, как вы их решите провести, самое главное, не теряйте голову и мыслите трезво.

- Девочки, женщины, с 8 марта! Пусть мужчины вам дарят цветы, улыбки, но не забывайте о технике безопасности. Это крайне важно.