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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.21 19:30

Лаборатория профессиональных компетенций заработала в Доме детского творчества Снежногорска

Благодаря краткосрочным курсам подростки имеют возможность познакомиться с профессиями повара, кондитера, блогера и журналиста.

Полдела выпечь традиционный рождественский пряник, куда сложнее вывести на нём нужные узоры и превратить лакомство в сувенир или украшение праздничного стола, считает Соня – воспитанница Дома детского творчества Снежногорска. Начинающий повар только знакомиться с основами кондитерского дела.

Три мастер-класса по выпечке Кольского бисквита, зефира и имбирного пряника легли в основу краткосрочных программ, призванных познакомить школьников с профессиями, в данном, например, случае речь о поварском деле. Это особенно удобно для тех ребят, кто планирует в дальнейшем открыть свой бизнес, но не знает, в каком русле двигаться.

Наталья Лапинская, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Девятиклассники часто спрашивают: «Сколько это стоит и можно ли выйти с продуктом на рынок продаж?». Конечно, мы высчитывали, и, соответственно, каждый ребёнок может попробовать себя хотя бы в сувенирах на Новый год своим родителям, ко Дню матери можно было что-то приготовить».

В августе этого года Дом творчества «Дриада» в Снежногорске стал обладателем регионального гранта на сумму полумиллиона рублей для реализации инновационных проектов в области дополнительного образования. Лаборатория профессиональных компетенций заработала уже в сентябре и её самые успешные воспитанники уже могут посоревноваться со сверстниками  в чемпионате «World Skills».

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Мы на сегодняшний день принимаем участие в чемпионате «World Skills», но не по всем названным компетенциям, и конечно, мы ставим перед собой задачу войти в чемпионат «World Skills».

Сейчас здесь по краткосрочным программам, которые рассчитаны в среднем на 8 часов, получают базовые навыки 300 детей. Включено в регламент и сетевое взаимодействие с одной из школ города. Таким образом, воспитанники учреждения разбирают теорию занятий в школе, а практическую часть – непосредственно в Доме творчества. Профессиональные кадры должны оставаться в области, уверен педагогический состав. Это тоже учитывают на курсах.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Мы во все наши программы включили региональный компонент, мы сразу понимали, что это очень важно, потому что, что бы ни делали дети, они живут здесь и сейчас в нашей Мурманской области, они должны понимать, как можно связать профессию с нашей областью».

Ещё одно профнаправление – медиа журналистика, подразумевающее под собой правильно выстроенную работу в Интернет-пространстве.

Карина Бурнышева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Каждый из детей обладает способностью усиленно работать в интернете, при этом не все знают, как написать пост, снять видео, как донести до своих потенциальных слушателей информацию, которая будет полезна и интересна. Эти краткосрочные программы и помогают вовлечь детей в эту деятельность, привлечь их внимание и заинтересовать».

На помощь приходят такие же дети, но уже с журналистским опытом. Например, Алина готовится поступать на профильный факультет вуза, давно пишет материалы, умело редактирует тексты других юных корреспондентов и даже публикуется в местной газете.

Алина Смородова, обучающаяся Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Я участвую в ведении групп: нашей – медиацентра «Дриада» «Твой взгляд» и группы информационно-медийного направления РДШ Мурманской области, где я являюсь лидером. Получается, что я руковожу процессом создания постов, публикаций и ведения группы».

В обучении медиа технологиям акцентируют внимание в трёх направлениях: ведение онлайн-дневника, создание постов и записи подкастов. Последнее – интернет-альтернатива радио, поясняют юные журналисты.

Благодаря гранту учреждению удалось приобрести оборудование для поваров и кондитеров – пищевой принтер, планетарный миксер, индукционные плиты и пароконвектомат. Для журналистов были закуплены студийное оборудование, ноутбук, фотокамера, микрофоны и рекордер.

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