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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30

Лабораторию по «выращиванию» банкиров создали в МАГУ

В МАГУ заработала многофункциональная вузовская лаборатория. Проект реализован ПАО «Сбербанк» и университетом. Обучающий интеллектуальный центр нацелен на профессиональную подготовку будущих финансистов и специалистов банковского сектора. Обучать студентов тонкостям работы будут педагоги вуза и лучшие практики банка.

Лаборатория Сбербанка расположена  на факультете математики экономики и информационных технологий арктического университета. Основная задача новой для вуза площадки -  научить студентов профильных факультетов тонкостям работы в финансовом секторе экономики.

- Это даст студентам возможность академические знания - сугубо теоретические расширить аспектами практической работы банковского сектора, - считает Андрей Сергеев, ректор МАГУ.

На базе лаборатории  специалисты банка будут проводить мастер-классы, тренинги, дни финансовой грамотности. Помимо лекций студенты могут пользоваться богатой электронной библиотекой Сбербанка, где собраны лучшие мировые труды по менеджменту, лидерству, построению команды.

Взаимодействие с вузами для Сбербанка дело не новое. Такие совместные обучающие центры хорошо зарекомендовали себя по всей стране. Лаборатории работают в столичных вузах и в самых разных регионах России. Теперь она есть и в Заполярье.

Для Сбербанка интеллектуальный центр - отличная база для подготовки кадров способных качественно работать, формировать тренды будущего и готовых к постоянному профессиональному росту.

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