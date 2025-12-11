Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.25 19:30

Лабораторная служба Мурманской областной детской больницы продолжает совершенствовать качество оказания медицинской помощи

Недавно в учреждении пополнили парк оборудования.

После того, как все детские поликлиники города объединились с лабораторной службой областной детской больницы, основной объём исследований выполняют здесь. Такие изменения позволили повысить качество, стандартизировать проведение анализов и значительно ускорить получение результатов.

Сегодня лаборатория ежедневно обслуживает в несколько раз больше пациентов, чем до укрупнения.

Ирина Лопанова, главная медсестра Мурманской областной детской клинической больницы: «Теперь мы работаем автономно, но у нас есть прямая связь между больницей и поликлиниками, результаты анализов мы можем быстро направлять по назначению».

В этом году в клинико-диагностической лаборатории больницы установили парк оборудования: гематологические, биохимические и иммунохимические анализаторы, современные аппараты. А новая мочевая станция с модулем микроскопии позволяет выполнить 500 анализов в час. Это в три раза больше, чем раньше.

Юлия Смирнова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Мурманской областной детской клинической больницы: «Она позволила нам выполнять восемь-десять тысяч анализов мочи в месяц и выдавать их буквально через два-три часа посоле забора материала».

Не менее значимыми являются профессионализм и слаженная работа коллектива учреждения. Например, фельдшер-лаборант больницы Елена Ступка обеспечивает внимание к каждой пробе с 1976 года - почти 50 лет. Елена и без автоматизации высококлассный специалист, умеет с точностью проводить все исследования даже вручную. Но современные аппараты стали её надёжными помощниками.

Серьезно расширился и перечень исследований. Теперь врачи могут назначать детям сложные тесты, например, для выявления анемий или аллергий. Появилась система идентификации биоматериала с помощью штрихкодирования. Все это также позволяет получать результат быстро, что критически важно для постановки диагноза.

Такая точная диагностика для маленьких пациентов из Мурманской области стала ещё доступнее. Данные результатов исследований появляются в электронной карте ребёнка уже в день сдачи. Родители могут их увидеть и скачать на портале «Госуслуги» в «личном кабинете».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:10«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Клад». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,56 рубля, доллар окреп на 1,44 рубля-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»