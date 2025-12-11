Лабораторная служба Мурманской областной детской больницы продолжает совершенствовать качество оказания медицинской помощи

Недавно в учреждении пополнили парк оборудования.

После того, как все детские поликлиники города объединились с лабораторной службой областной детской больницы, основной объём исследований выполняют здесь. Такие изменения позволили повысить качество, стандартизировать проведение анализов и значительно ускорить получение результатов.

Сегодня лаборатория ежедневно обслуживает в несколько раз больше пациентов, чем до укрупнения.

Ирина Лопанова, главная медсестра Мурманской областной детской клинической больницы: «Теперь мы работаем автономно, но у нас есть прямая связь между больницей и поликлиниками, результаты анализов мы можем быстро направлять по назначению».

В этом году в клинико-диагностической лаборатории больницы установили парк оборудования: гематологические, биохимические и иммунохимические анализаторы, современные аппараты. А новая мочевая станция с модулем микроскопии позволяет выполнить 500 анализов в час. Это в три раза больше, чем раньше.

Юлия Смирнова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Мурманской областной детской клинической больницы: «Она позволила нам выполнять восемь-десять тысяч анализов мочи в месяц и выдавать их буквально через два-три часа посоле забора материала».

Не менее значимыми являются профессионализм и слаженная работа коллектива учреждения. Например, фельдшер-лаборант больницы Елена Ступка обеспечивает внимание к каждой пробе с 1976 года - почти 50 лет. Елена и без автоматизации высококлассный специалист, умеет с точностью проводить все исследования даже вручную. Но современные аппараты стали её надёжными помощниками.

Серьезно расширился и перечень исследований. Теперь врачи могут назначать детям сложные тесты, например, для выявления анемий или аллергий. Появилась система идентификации биоматериала с помощью штрихкодирования. Все это также позволяет получать результат быстро, что критически важно для постановки диагноза.

Такая точная диагностика для маленьких пациентов из Мурманской области стала ещё доступнее. Данные результатов исследований появляются в электронной карте ребёнка уже в день сдачи. Родители могут их увидеть и скачать на портале «Госуслуги» в «личном кабинете».