Лагерь-тренинг «Поколение Больших перемен» объединяет талантливую молодёжь

Лагерь-тренинг «Поколение Больших перемен» вновь объединяет любопытную, активную и талантливую молодёжь. На многообразных площадках ребята участвуют в мастер-классах и научных опытах, граничащих с волшебством.

24 школьника со всей Мурманской области проходят интенсивное обучение в центре дополнительного образования «Лапландия». В течение трёх дней они общаются с интересными спикерами и экспертами, учатся работать в команде, а также становятся свидетелями научно обоснованных чудес.

Егор Банишевский, руководитель ИЦАЭ Мурманска: «Это своего образа демонстрация того, как наука может использоваться в фокусах, это достаточно динамичная и интересная лекция в этом направлении».

По итогу лагеря-тренинга ребята должны сплотиться в единую команду, сборную проекта «Большая перемена», и стать лучшими в конкурсе.

«Большая перемена» - проект новый, реализуется в Мурманской области только второй год. Желающих присоединиться к конкурсу становится больше. Здесь можно проявить себя с лучшей стороны, узнать что-то новое и стать частью неформального сообщества активных и нестандартно мыслящих людей.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Наша задача погрузить ребят в это направление. А они продумывают, как пройдёт форум в 2022 году, продумывают, как привлекать новых участников. Потому что важно, чтобы ребята сами придумывали и агитировали других».

Впереди подготовка к новому сезону, школьники должны сами разработать концепцию форума, а также продумать индивидуальный мерч для региональной команды.