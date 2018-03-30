Лагеря ребятам в радость!

За весенние каникулы в оздоровительных лагерях Мурманска отдохнули больше 1000 школьников всех возрастов. Депутаты горсовета посетили одно из таких учреждений, которое работает на безе 8-й гимназии.

Детские оздоровительные лагеря на этих каникулах открылись в девяти мурманских школах и гимназиях. Несмотря на то, что весной ребята отдыхают всего неделю, желающих провести время с пользой нашлось достаточно - 1200 школьников записались в отряды.

- У нас организовано 5 отрядов, ребята разбиты по возрастам. Сложности с комплектованием лагеря не было, потому что в городе знают, как формировать дневные лагеря взаимного пребывания детей, - рассказывает Елена Ващук, начальник детского оздоровительного лагеря (гимназия № 8). – У ребят интересная программа, насыщенные мероприятия, чёткий режим, хорошее питание, проводятся оздоровительные мероприятия.

Ребята организованно посещают театры, кино, творческие мастер-классы, соревнуются между собой не только на спортивных площадках, но и участвуя в различных викторинах. Особое внимание в лагере уделают питанию школьников. Меню разнообразно: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты. А чтобы укрепить иммунитет, в расписание каждого дня включены прогулки на свежем воздухе, игры и танцы.

- Очень важно, чтобы дети были накормлены, за ними был организован постоянный контроль, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Режим дня составлен так, что часть детей занимается в отряде, а часть находится на экскурсии.

Школьные лагеря проработают до субботы. А в понедельник ребята вновь сядут за парты. На летние каникулы многие вновь встретятся, только на этот раз смена будет длиннее и ещё более насыщенная.