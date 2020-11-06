«Лапландия». 35 лет

Мурманский областной центр дополнительного образования Лапландия сегодня знают все не только в Мурманске, но и за его пределами. Здание, напоминающее своими очертаниями корабль, стало одним из символов Мурманска ещё во времена Советского Союза. 6 ноября бывшему дворцу пионеров, а ныне самому известному инновационному центру дополнительного образования региона исполняется 35 лет.

Решение о строительстве в Мурманске необычного здания, в котором пионеры могли бы проводить свой досуг и заниматься дополнительным образованием, приняли в конце 70-х годов прошлого века. Передовой тогда проект разрабатывали в Московском институте экспериментального проектирования. Возводили «Лапландию» долгие 7 лет. В 1983 году, чтобы ускорить работы, объект объявили даже передовой комсомольской стройкой. На работы в составах комсомольских бригад отправились лучшие строители Заполярья, вспоминает Галина Рамазян. Она трудилась на строительстве «Лапландии» сначала маляром, а затем и кровельщиком. Постройка крыши была особенно сложна, так как изначально проект здания рассчитывался для южных регионов, утеплять кровлю пришлось в несколько слоёв.

Галина Рамазян: «Там хитро так шло. Там, значит, сначала пароизоляция шла, потом утеплитель, потом перекрытие, ну, короче, несколько перекрытий, она как воздушная крыша, очень много слоёв. Если мы раньше засыпали, уровень сделали воронки, заклеили и всё. А там - очень сложная технология. Там очень много этажей, вроде как, чтобы она дышала правильно. Мы таких крыш не делали ни разу в Мурманске, только на «Лапландии» такая».

Работа была непростой, на верхние этажи все необходимые материалы поднимали вручную. Зимой во время лютых морозов мерзли руки и ноги, но комсомольцы всё делали на совесть. Дети северян в «Лапландии” должны были чувствовать себя комфортно. Это был по-настоящему дворец. С большими залами, сценой, бассейном и даже собственной обсерваторией. А в холле, говорит Галина Рамазян, должна была расти единственная в то время в Кольском Заполярье пальма. Под неё было даже специально зарезервированное место.

Галина Рамазян: «Вот этот квадрат, что большой, там, чтобы воздух был, всё нормально. Посадили пальму, но она засохла. Не выдержала. Хотели пальму, чтобы она во-о-о-от аж до потолка, чтобы росла. Там же на крыше у нас окна сделаны были. Не получилось».

Экзотическое дерево наши сложные климатические условия не выдержало. А вот комсомольские бригады - смогли, справились с возложенной на них задачей. В ноябре 1985 года дом-корабль был полностью готов. Открытие стало настоящим событием для советского Мурманска. Настолько великолепных центров на севере не было никогда. «Лапландия” считалась самым большим детским учреждением на Северо-Западе Советского Союза. Единовременно посещать дворец пионеров могли 1200 детей. Уже в первый год здесь работало 367 кружков и занимались 5733 школьника. Педагогов набирали среди лучших преподавателей региональных домов культуры и дворцов творчества. Некоторые из них трудятся здесь до сих пор, продолжая воспитывать новые поколения детей.

Одна из таких педагогов - Марина Светикова. В «Лапландию» работать она пришла сразу после открытия. Её рабочим местом стала небольшая аудитория с маленькой сценой на втором этаже дворца пионеров. Здесь Марина Николаевна организовала театральный кружок, впоследствии выросший в образцовый детский коллектив «Театральная студия «Круг». С тех пор поменялось многое, обновили одежду сцены, но атмосфера в студии до сих пор царит дружеская и тёплая.

Марина Светикова, педагог дополнительного образования образцового детского коллектива Мурманской области театральная студия «Круг»: «Здесь такая необыкновенная энергетика. Потому что здесь, когда главные действующие лица дети, когда творчеством пропитан каждый сантиметр этого кабинета, именно вот этой позитивной детской энергетикой. Где мы репетируем, где мы делаем какие-то первые пробы, где у нас даже льются слёзы от каких-то неудач. Здесь у нас зрительный зал, а это у нас малая сцена. И к нам приходят зрители, первые аплодисменты, потому что у нас ребятки, когда только начинают заниматься, все учебные спектакли у нас происходят на этой сцене».

Свои первые аплодисменты в этом зале под руководством Марины Николаевны услышали многие именитые уже сегодня актёры наших северных театров. Здесь любовь к искусству постигали артисты областного драматического театра, театров Северного флота и кукол, некоторые преподаватели детской театральной школы. Выпускники - гордость педагога. Вторая гордость - расписная стена в небольшой комнатке, которая служит здесь и гримёркой, и учительской, и местом для хранения реквизита.

Марина Светикова, педагог дополнительного образования образцового детского коллектива Мурманской области театральная студия «Круг»: «Поэтому у нас тут очень творческий беспорядок. Но каждая штучка - она пригождается. Даже вот от Алёны Уваровой у меня тут осталась рапира, она никак её не заберёт.

Автор - бывший лаборант «Лапландии». Он разрисовал эту стену сценками из сказок практически в первые годы работы детского центра. С тех пор изображение Марина Светикова бережёт. Это тоже часть истории, кусочек души дома-корабля. Отстояли панно и во время недавнего ремонта. Оно будет радовать ещё не один набор учеников театральной студии.

«Лапландия” и в советские годы, и позже, в период перестройки, была центром притяжения для многих мурманских ребят. Некоторые из них связали свою жизнь с учреждением и в дальнейшем. Например, так случилось у старшего методиста регионального координационного центра по работе с одарёнными детьми «Лапландии» Юлии Макаровой. Она попала сюда школьницей, занималась в кружке аквариумного рыбоводства, затем туда же пришла лаборантом. Во многом этот выбор произошёл благодаря её педагогу Громовой Татьяне Константиновне, рассказывает Юлия. Вот они вместе, на фото. Увлеченный своим делом преподаватель буквально определил дальнейший путь тогда ещё девчонки-школьницы.

Юлия Макарова, старший методист регионального координационного центра по работе с одарёнными детьми центра дополнительного образования «Лапландия»: «Можно считать, что она, ну, как я считаю, что она моя вторая крёстная мама. Потому что всё, чему я научилась, тем человеком, которым я стала, большая заслуга её. Я научилась не бояться заниматься с детьми, не бояться показывать себя. И, наверное, вот это дало толчок мне остаться здесь и плавно стать педагогом и потом уже методистом».

С тех пор минуло 27 лет. Теперь уже Юлия Макарова даёт другим ребятам путёвку в жизнь, помогая развить таящиеся в них таланты. И, судя по наградам, взятым на конкурсах и олимпиадах, это у неё получается. Ребята ездят на научные олимпиады, а также молодёжный научный форум Северо-Запада России, где традиционно занимают призовые места. Внимание уделяют не только техническим наукам, делают успехи и в социально-гуманитарных дисциплинах.

Юлия Макарова, старший методист регионального координационного центра по работе с одарёнными детьми центра дополнительного образования «Лапландия»: «У нас во время регионального форума молодёжного проходят четыре разных мероприятия. Одно из которых с 2007 года проводим мы. Соревнования молодых исследователей программа «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе. У нас тут и региональное мероприятие и федеральный этап. Далее выходим на всероссийский. У нас там форум проходит по 17 разнообразным секциям. Техника, информатика, физика, математика, медицина, биология, химия, социально-гуманитарные науки, это история, социология, культурология, прикладное искусство, ну, там много их.

В 90-х годах дворец пионеров переименовали в Мурманский областной Центр развития творчества детей и юношества «Лапландия». У учреждения начался новый виток - не самый позитивный. Как и остальные сферы жизни, образовательная и культурная деятельность в стране в то время претерпевали упадок. Начали закрываться и кружки «Лапландии». Так, например, полностью отказались от обсерватории, где был настоящий телескоп, которая была расположена в раздвижном куполе дома-корабля. Но центр выжил и не потерял своего значения и роли в жизни маленьких северян. Здесь, как и прежде, раздавался детский смех, достигались успехи в спорте, культуре и технике.

«Детство, детство, детство это смех и радость, это песни, это дружба и мечты. Детство, детство, детство это краски радуг, детство, детство, детство - это я и ты».

Ещё одно чудо центра дополнительного образования - скалодром. «Лапландия» первой в Мурманске стала готовить ребят к восхождениям на вершины не только в переносном, но и в буквальном смысле. Сейчас занятия с опытным тренером посещают десятки ребят: поднимаются при помощи искусственных неровностей, спускаются на страховке, учатся вязать правильные альпинистские узлы. В будущем они наверняка покорят не только Хибины, но и другие горы страны и мира.

«Лапландия» всегда старалась стать первой во всём. Здесь в своё время появился один из первых в городе компьютерный класс, сразу же завоевавший внимание тогдашних школьников. Одним из таких ребят, попавших в «Лапландию» благодаря компьютерному классу, стал и Сергей Кулаков - нынешний директор центра дополнительного образования.

Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Мы вообще с друзьями со школы, учился я в 47-й школе, мы поехали сюда, потому что услышали, что здесь открывается компьютерный класс. Я вот помню, приехали мы, то ли не нашли педагога, детей здесь много занимается, когда спускались - нас встретила тренер, молодая симпатичная девушка. Говорит: «Ребята, не хотите заниматься спортом? Спорт - это важно”. И вот я 6 лет занимался плаванием в «Лапландии».

Сейчас «Лапландия» - это крупнейший центр притяжения для детей с большим количеством программ дополнительного образования и передовым оборудованием. Здесь можно заниматься спортом, обучаться художественному творчеству, однако, упор делают на научно-техническое образование. Готовят, что будущие кадры для Арктики – нынешних детей учат работать на высокотехнологичном оборудовании.

Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Девиз нашего центра: «От детских проб до профессионального самоопределения». Приходи, пробуй, развивайся, в будущем определяйся со своей профессией. Вот что для нас важно. Улыбки, смех ребёнка. Но это никогда не покидало «Лапландию» за 35 лет».

Самые маленькие с удовольствием посещают кружок лего-конструирования. Здесь дети учатся начальным навыкам механики и программирования. Не каждый взрослый сможет объяснить, что такое червячная передача. Ребята, которые сейчас конструируют вертолёт, в этом разбираются. Пара кликов компьютерной мышью и винтокрылая машина начинает вращать лопастями. Дети в восторге, преподаватель своими маленькими подопечными безусловно гордится. Несмотря на то, что ребятам совсем мало лет, они уже точно знают, кем станут в будущем.

Фёдор Журавлёв, ученик ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «В «Лапландии» мне нравится лего-конструирование. Я им занимаюсь уже два года. Мне нравится вертолёт с шестью передачами в «Лапландии».

- А ты все их знаешь, передачи?

- Нет, я не всё знаю, я его не собирал ещё, он для меня слишком сложный. Тем более, я делаю бетмобиль.

Ярослав Быков, ученик ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Я уже хожу второй год. Я научился программировать и собирать передачи лего. Я могу теперь собирать очень легко программированное лего. И программировать его. Я хочу стать программистом».

Максим Пантелеев, ученик ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Мы учимся разным программам, разные модели делаем. Чтобы они крутились, ездили. Самое сложное - это бетмобиль. А больше всего мне здесь он и нравится».

Те, кто чуть старше, занимаются в Кванториуме. Здесь чувствуешь себя как в космическом корабле. Компьютеры, непонятные простому прохожему высокотехнологичные приборы. И главные - снова дети. Они запросто управляются с промышленным 3Д принтером, вырезают фанерные календарики при помощи лазерного гравера, сами придумывают модели и тут же изображают их в программе векторной графики.

Создали Кванториум на базе «Лапландии» в 2017 году как площадку, благодаря которой дети бы быстрее развивали технические и инженерные навыки. Цель - создать доступное и качественное дополнительное образование для ребёнка, чтобы в будущем ему проще было определиться с путём в жизни. И технопарк со своей задачей справляется. Сегодня на базе ряда школ Мурманской области и промышленных предприятий созданы своеобразные филиалы Кванториума - Квантолабы. Там дети могут постигать технические науки и при этом ездить в «Лапландию» не обязательно. Куда Квантолабы не ещё добрались, доедет мобильный технопарк. Грузовик с кунгом, оснащённый всеми необходимы устройствами для развития у детей инженерных способностей.

Однако Кванториум воспитывает не только будущих инженеров, но и экологов или биологов. Один из кружков-квантумов технопарка так и называется - биоквантум. Здесь дети, которым больше нравится уделять внимание живой природе, а не бездушным железкам, ставят эксперименты по выращиванию растений, учатся определять кислотность воды и загрязнённость воздуха.

Но не только компьютерной техникой увлекается маленький экипаж дома-корабля. Есть здесь дисциплины, которые сквозь годы пронесли свой академический подход к решению вопросов. Например, радиотехника. Здесь как будто, задержался кусочек прошлого. Здесь пахнет канифолью, а молодые парни с паяльниками в руках соединяют платы, собирают советские радиоприёмники. Интерес к такому ручному труду тоже не угасает. И единственное, что напоминает о том, что сейчас 2020-й, это мониторы с изображением радиосхем на столах.

Андрей Урванцев, ученик ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «В нём я сделал старую плату от телевизора. В них стоят обычно платы усилителя, которые звук дают. Я её выпаял, сделал схему, вставил старые динамики ещё, по-моему, это были пластинки, да, проигрыватель пластинок. Там стояли два динамика. И вот от него остались только динамики. Я взял, собрал усилитель, добавил преобразователь мощности, чтобы повысить напряжение от обычного аккумулятора. Аккумулятора из ноутбучной батареи, которая тоже была при смерти. Всё собрал на старых деталях, потому что их можно было просто достать. И это всё успешно работает, осталось только немножко облагородить. Буду пользоваться».

Половина успеха кружка - личная заинтересованность преподавателя. И воспитанникам отдела радиотехники с этим повезло. Их педагог за своё ремесло радеет всей душой. Уже 27 лет Александр Харитончук учит детей паять платы радиоприборов. Энтузиаст своего дела - он сохранил одно из двух крупных радиообъединений оставшихся в Мурманской области. Второе - в Североморске. Остальные понемногу вытеснила компьютерная техника и пооткрывавшиеся повсюду коммерческие мастерские. Если раньше советский школьник самостоятельно мог починить сломавшийся приёмник, современный предпочтёт сдать его в ремонт или купить новый. Однако Александр Харитончук уверен, что навык, позволяющий вернуть к жизни любимую электронику, будет актуален всегда.

Александр Харитончук, педагог-наставник ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «На самом деле очень много конструкций. Бывает, что проще купить в Китае. Иногда дети задают такой вопрос: зачем мы будем собирать, если проще купить. На что я парирую: если с твоим устройством что-то случится, что ты будешь делать? Ты его выкинешь. А получив знания в области радиотехники, ты сможешь починить. Причём радиодетали за всё то время, что они существуют, никоим образом не поменялись. Их как было основных четыре вида, так и есть. Если ребёнок изучит, как они работают, то он сможет починить абсолютно любое радиоустройство без особых каких-то глубоких познаний в радиоэлектронике».

Такое ремесло сможет запросто прокормить своего хозяина в будущем. Каждая техника нуждается в диагностике и периодическом обслуживании. А значит, для радиотехников будет работа пока люди пользуются электроникой. Возможно, не все ребята, которые сейчас увлеченно паяют платы за столами «Лапландии», задумываются о том, чем они будут зарабатывать в будущем. Но практические навыки - точно не лишние.

Пока техники заняты своим делом, в актовом зале «Лапландии» идёт подготовка к праздничному юбилейному концерту. Здесь занимаются девочки из вокально-хореографического ансамбля «Лапландии» «ФАНТАЗИЯ». 10 человек самозабвенно репетируют под сияющими софитами - пока лишь перед своими педагогами. Но скоро всё поменяется и девчонкам придётся выйти на сцену перед заполненным залом. Впрочем, они уже опытные и не переживают. Вот такие большие выступления - то, о чём они мечтали. Несмотря на то, что путь на сцену у каждой был свой, особенный.

Лиля Требуховская: «Мы с мамой сначала сюда пришли на какой-то спектакль. Потом мы узнали, что идёт набор на какие-то кружки. Я сказала маме: «Мама, давай пойдём на пение, и на танцы!». Мама согласилась и вот теперь я вот сюда хожу заниматься».

Дарья Марочкина: «У меня тут ещё занималась сестра. И я сюда пришла, когда была ещё маленькой. А потом, я когда подросла, меня заинтересовал балет и вокал. И я захотела пойти сюда. И хожу сюда уже седьмой год».

Ева Чалова: «Лапландия» для меня - родной дом. Я её очень люблю. Она для меня такая милая, хорошая. И здесь я только из-за «Лапландии» всему научилась».

Каждый ребёнок в «Лапландии» после выпуска пойдёт своей дорогой. Кто-то продолжит развивать полученные здесь навыки, кто-то выберет иной путь, начав с нуля. Но всех их на всю жизнь объединят годы, проведенные здесь. В большой и дружной семье центра дополнительного образования под крышей необычного дома, похожего на корабль, стоящего на берегу Семёновского озера: «Нас встречает дружная семья, так давай друг другу улыбнёмся. Если мы хоть раз пришли сюда, обязательно вернёмся!».