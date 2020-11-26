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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.20 19:30

Лапландский заповедник подписал соглашение о сотрудничестве с Баренц–отделением WWF России

Теперь к борьбе с браконьерством подключатся общественные инспекторы. А это значит, сохранение редких видов животных, а в частности – дикого северного оленя станет активней.

Один из этапов нового соглашения между Лапландским заповедником и Баренц–отделением Всемирного фонда дикой природы уже реализуется. Это проект по поддержке работы общественных инспекторов, которые готовы присматривать за границами особо охраняемой природной территории и обследовать прилегающую.

Мария Каримова, заместитель директора по научной работе Лапландского заповедника:  «У нас в этом году фиксировались сотенные стада на Чунатундре. Снималось видео с квадрокоптера и это, конечно, потрясающее впечатление. Олени двигаются, они постоянно в движении. Да, мы обеспечиваем здесь охрану в границах заповедника, но на прилегающей территории, здесь тоже нужен контроль».

План по совместной работе между организациями долгосрочный. Ведь борьба за сохранение популяции дикого северного оленя дело не одного дня. По последним данным, в регионе живут всего около 3 тысяч особей. Из них треть обитает на территории заповедника. Главная причина сокращения популяции – браконьерство.

Ирина Кобзева, экскурсовод Лапландского заповедника: «Достаточно большой Кольский полуостров, малопонятный. Я думаю, браконьерство здесь всё-таки есть. Причём достаточно много. Это тот случай, когда мы, вроде, охраняем дикого северного оленя, но он же не знает, что в лапландском заповеднике ему будет безопасно. Он мигрирует и по Кольскому полуострову и в Финляндию, где, к сожалению, он не в такой большой безопасности».

На средства проекта бригады инспекторов получат необходимое снаряжение: снегоходы, средства связи и обнаружения браконьеров.

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