Лапландский заповедник радует пользователей соцсетей кадрами о жизни заполярных медведей

Косолапые, к слову, уже впали в спячку. Но ролик с фотоловушки был сделан ещё в мае, когда весенний снег сошёл не до конца.

Сообщения о том, что в ряде муниципалитетов видели волков, нападающих на собак, звучат устрашающе. Между тем, сотрудники Лапландского заповедника радуют пользователей соцсетей кадрами с мирными медведями.

Косолапые, к слову, уже впали в спячку. Но ролик с фотоловушки был сделан ещё в мае, когда весенний снег сошёл не до конца.

Судя по кадрам, этот мишка тяжеловес, впрочем, в наших широтах косолапые редко набирают 250 килограммов. А вот на Дальнем Востоке, согласно данным из открытых источников, вырастают и до 400.