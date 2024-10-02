Лапландский Заповедник снова делится кадрами животных, попавших в объективы фотоловушек

На этот раз камера запечатлела семейство лосей.

Лосёнок со своей мамой, неспешно прогуливаясь по парку в поисках чего-нибудь вкусненького, вышли на тропинку. Там их и засняла камера одного из сотрудников Лапландского заповедника.

Скорее всего, малыш уже заметно подрос, ведь кадры были сделаны ещё в июле. Впрочем, до 50 процентов молодняка погибает. А вот взрослый сохатый, может запросто отбиться даже от бурого медведя.