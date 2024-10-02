День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.24 19:30
Лапландский Заповедник снова делится кадрами животных, попавших в объективы фотоловушек
На этот раз камера запечатлела семейство лосей.
Лосёнок со своей мамой, неспешно прогуливаясь по парку в поисках чего-нибудь вкусненького, вышли на тропинку. Там их и засняла камера одного из сотрудников Лапландского заповедника.
Скорее всего, малыш уже заметно подрос, ведь кадры были сделаны ещё в июле. Впрочем, до 50 процентов молодняка погибает. А вот взрослый сохатый, может запросто отбиться даже от бурого медведя.
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