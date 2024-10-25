Лапландский заповедник знакомит северян с красавцем оленем

Оленя с большими ветвистыми и чистыми рогами заметили в Лапландском заповеднике. Сохатый попался в объектив фотоловушки.

По словам специалистов заповедника, самцы начинают активно чистить свои рога с конца августа до середины сентября, поэтому у оленя на видео рога лишены бархатного покрытия.

Так они готовятся к периоду гона.

Примечательно, что самки начинают чистить свои рога на месяц позже самцов.