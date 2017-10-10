«ЛаппиФест» ждёт семейные команды

«ЛаппиФест» второй год подряд готов принять всех желающих поучаствовать в интеллектуальных играх. В субботу, 14 октября, в Центре «Лапландия» состоится открытие фестиваля. Он будет проходить в течение всего учебного года, в его рамках будут проходить сложные, интересные и необычные турниры. За кубок Центра «Лапландия», как в командных, так и в личных состязаниях, смогут побороться учащиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет. Их ждёт множество состязаний по таким интеллектуальным играм, как «Брейн-ринг», «Знаток русского языка», «Своя игра» и «Математическая регата». Изюминкой фестиваля станет мини-турнир по собиранию кубика-рубика на скорость. А после всем желающим покажут мастер-класс.

Помимо турниров всех участников и гостей ждут настольные игры, интерактивные выставки и другие познавательные мероприятия. Итоги конкурсных состязаний фестиваля будут подведены в апреле 2018 года.

- Участие в конкурсе бесплатное, - говорит Анастасия Маслова, педагог-организатор Центра «Лапландия». - Мы приглашаем принять участие в играх семьи северян, чтобы приходили не только дети, но также приходили их родители, потому что для них будет также организованы викторины и мастер-классы.