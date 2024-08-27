День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.24 12:00
Лариса Фёдоровна Феоктистова и Наталья Викторовна Русакова: ансамбль танца «Радость» едет в «Орлёнок»
Участие в национальной премии массового танца «Приз хореографа Анны Зенцовой» стало для заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» настоящим триумфом, отмеченным новыми наградами.
Кроме того, упорство, энергия, завораживающая красота танцев коллектива были отмечены самыми высокими оценками. Ребята получили почётное приглашение посетить прекрасный детский лагерь «Орлёнок» в Краснодарском крае, где с 10 по 30 сентября будут проходить Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Лариса Фёдоровна Феоктистова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель заслуженного коллектива ансамбля танца «Радость», и Наталья Викторовна Русакова, балетмейстер заслуженного коллектива ансамбля танца «Радость», рассказывают о предстоящем увлекательном приключении, которое вскоре ждёт ребят.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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