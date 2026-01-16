День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.26 19:30
Лариса Круглова исполнила заветные желания юных северян, принимавших участие в акции «Ёлка желаний»
Шарик с детской просьбой Лариса Круглова сняла с «Ёлки желаний», установленной в Совете Федерации. В нём оказалась письмо от девочки из Мончегорска Евгении Частяковой, которая мечтала о музыкальном инструменте - ксилофоне.
Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Так как она написала, что у нее есть и брат, с которым она проводит всё время, то мы не могли подарить подарок только Евгении. Узнали, что брат увлекается конструктором «Лего», решили ему тоже купить подарок».
Анастасия Частикова, мама Евгении: «Такой приятный бонус, подарок ещё и старший брат получил».
В честь приезда юных гостей в общественной приёмной устроили тёплый приём с чаепитием. Новогодние подарки сенатор вручила ребятам лично. Ведь исполнять детские желания - это почётная миссия.
Всего за годы проведения акции «Ёлка желаний» удалось осуществились мечты более 320 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
