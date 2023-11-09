Лауреат премии «Большая книга» приглашает мурманчан на встречу
Дина Озерова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Шамиль Идиатуллин – это современный писатель, дважды лауреат премии «Большая книга» и это писатель, который работает в самых разных жанрах. Он пишет и для детей, и для подростков под псевдонимом Наиль Измайлов. Например, у него есть знаменитый хоррор «Убыр» в двух частях, у него есть социальная и остросоциальная проза про городские проблемы и про проблемы современности, этнические фэнтези».
Писатель и журналист расскажет о своих книгах, поделится историями творческого пути, а также ответит на все интересующие вопросы как читателей, так и потенциальных поклонников его произведений.
Начало встречи состоится в 18 часов в зрительном зале Центра современного искусства. Вход свободный.