Лауреат премии «Большая книга» приглашает мурманчан на встречу

В рамках празднования 85-летия Мурманской областной научной библиотеки в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» 11 ноября состоится творческая встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным, который впервые посетит столицу Заполярья.

Дина Озерова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Шамиль Идиатуллин – это современный писатель, дважды лауреат премии «Большая книга» и это писатель, который работает в самых разных жанрах. Он пишет и для детей, и для подростков под псевдонимом Наиль Измайлов. Например, у него есть знаменитый хоррор «Убыр» в двух частях, у него есть социальная и остросоциальная проза про городские проблемы и про проблемы современности, этнические фэнтези».

Писатель и журналист расскажет о своих книгах, поделится историями творческого пути, а также ответит на все интересующие вопросы как читателей, так и потенциальных поклонников его произведений.

Начало встречи состоится в 18 часов в зрительном зале Центра современного искусства. Вход свободный.