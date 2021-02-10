Лавинный датчик «БИПЕР» спасает жизни

Снежные лавины опасное явление, если они несут природный характер. Однако, на склонах вблизи населенных пунктов снежные массы стараются спускать принудительно. Пять взрывов прогремели в Хибинах, чтобы обезопасить жителей и гостей района от мощных сходов снега.

Видео принудительного спуска лавины опубликовал один из горнолыжных клубов.

Глядя на происходящее, очень не хочется оказаться в эпицентре потока, а ведь спровоцировать сход снега могут и лыжники или сноубордисты, которые любят кататься на необорудованных склонах.

Согласно статистике, во время катания вне трасс в мире погибают более двухсот человек. За последние 5 лет из-за схода лавин на территории Мурманской области произошло 5 происшествий, в результате которых погибли 7 человек, а лишь 4 выжили.

МЧС настоятельно рекомендует иметь при себе лавинный датчик «БИПЕР», который может спасти жизнь во время пребывания в горах. Именно он помогает спасателям быстро найти людей, попавших под снег.