Лайнер «Нотика» стал яркой жемчужиной на глади Кольского залива

Большой круизный лайнер «Нотика», который первым в этом сезоне из подобных судов посетил мурманский берег, оставил волну ярких впечатлений у северян. А красивое видео во Всемирной паутине прибывающего в столицу Заполярья по Кольскому заливу лайнера стремительно набирает лайки.

«Нотика» – большой современный круизный лайнер со своими спа-салонами, спортивными залами и библиотекой, способен одновременно перевозить до тысячи человек, при этом около 400 – команда корабля, остальные – туристы. В Мурманском порту судно пришвартовалось всего на 9 часов. Событием это стало не только для туристов из разных стран мира, в том числе из США, но и для мурманчан.

Вооруженные квадрокоптерами, фотоаппаратами и видеокамерами, они с раннего утра ждали прихода лайнера. Результат – сотни фотографий и селфи на страницах в соцсетях и красивый профессиональный ролик идущего по Кольскому заливу белоснежного судна.