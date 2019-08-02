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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

Лайнер «Seven seas navigator» доставил в Мурманск 500 туристов

А уже через несколько часов после «Седова» в рыбном порту ошвартовался круизный лайнер «Seven seas navigator». На борту судна 500 туристов со всего света. Каких впечатлений они ждут от посещения заполярной столицы, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

Глен и Морган из Флориды отправились в путешествие вместе с детьми. «Я читал о Мурманске в книгах,  - рассказывает Глен, турист из США. - Я радуюсь что я сейчас здесь, мы будем веселиться, знакомиться с  новыми людьми».

И если туристы из Флориды и Сан-Диего немного дрожат от холода и стараются одеться потеплее, то гостей из Великобритании дождём и пасмурной погодой точно не удивить.

«Я не замерзла. У нас похожая прохладная погода в Великобритании в это время года, - рассказывает невозмутимая Салли, турист из Великобритании. -  Хотя, я ожидала, что будет на несколько градусов теплее».

«Я приезжал сюда много лет назад,  - вспоминает Тэрри, турист из Великобритании. - Я хочу увидеть, что здесь изменилось за это время. Мурманск интересен мне своей историей. Мы сотрудничали во время Второй мировой войны».

Цены на круиз - от 250 тысяч рублей за человека при двухместном размещении. Все каюты-сьюты с окном или с балконами, для гостей большой открытый бассейн, джакузи, казино, 2-уровневый театр, SPA-комплекс и многое другое. И, несмотря на такое обилие развлечений, 470 человек предпочли посетить городские экскурсии.

«Туристов ждёт незабываемое приключение по нашему городу,  - говорит Ксения Мавлютова, менеджер туристической фирмы, осуществляющей береговое обслуживание. – Будут обзорная экскурсия по нашему городу, посещение памятников Алёше и Ждущей, собор Спас-на-Водах. Они пойдут на ледокол-музей  «Ленин», посетят музей Северного флота. У  нас есть замечательный тур, который называется «Блины», где они отдохнут  в русском стиле: с самоваром, баранками и русскими красавицами».

В этом году в наш порт уже заходило туристическое судно. Белоснежный лайнер «Nautica».  Правительство региона ставит одной из приоритетных задач привлечение туристического потока в область и создание комфортных условий для гостей. Так, двухлетнее плодотворное сотрудничество с норвежской компанией «Хуртигруттен», в следующем году принесёт свои плоды.

«Эти судозаходы достаточно короткие, - уточняет Дмитрий Филлипов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - В течение 24 часов туристы в составе групп могут посещать нас в безвизовом режиме. Если говорить про компанию «Хуртигруттен», которая сейчас начинает работать с нами, то мы уже знаем, на следующий год у них продаются два тура. В 2020 году будут два судозахода в наш порт. На мой взгляд, там очень интересный у лайнера маршрут: Тромсе через Мурманск до Земли Франца Иосифа и обратно по тому же маршруту».

А в этом году в незамерзающий порт Мурманск зайдут ещё 5 круизных лайнеров. По прогнозам, самый большой город за Полярным кругом посетят более 3000 туристов со всего мира.

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