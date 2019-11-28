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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.19 19:30

«ЛазерПринт51» - пример успешного семейного бизнеса

Редакция «Арктик-ТВ» продолжает цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про семью Мелиховых-Савиных. Их компанию «ЛазерПринт51» специалисты называют «успешным примером совмещения семьи и бизнеса».

В компании «ЛазерПринт51» кипит работа. Здесь трудится семейная пара:  предприниматели Михаил Мелихов и Юлия Савина. Свой бизнес они открыли в 2017 году. Всё началось с того, что Михаил, занимаясь фотографией, искал вариант, как оригинально отдавать клиентам заказы. 

«Искал в интернете, на просторах Всемирной паутины методы гравировки фотографий по дереву, - вспоминает Михаил Мелихов, создатель компании «ЛазерПринт51». - Мне это понравилось, начал изучать, пришёл к тому, что купил маленький станочек с полем 40 на 40. С этого всё началось. Абсолютно не было никаких знаний в этом направлении, просто купил, потому что понравилось».

Учились начинающие предприниматели по урокам на «YouTube», а сейчас в мастерской несколько станков. Один из них, самый мощный, приобрели в сентябре. Такой арсенал помогает выполнять любые заказы.

«24 часа в сутках нам мало, нужно больше, как минимум, 48, - говорит Юлия Савина, создатель компании «ЛазерПринт51». -  Когда много работы, хорошо, но при этом, конечно, тяжко, из-за того, что нас всего двое. Приходится периодически, особенно перед праздниками, фактически спать по очереди. Бывает и такое».

Сувениры, подарки, атрибуты к свадьбе и Новому году и даже сумки из дерева. Работает семейная пара не только с фанерой, уникальные предметы  на заказ делают из кожи и кожзаменителя и оргстекла. Фотографии работ выкладывают в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что заказы компания регулярно отправляет в другие регионы и даже страны, вести собственный бизнес непросто, тем более на Севере. Предприниматели решили обратиться за поддержкой государства.

«Когда с этим всем столкнулись, начали искать группы поддержки,  - рассказывает Михаил Мелихов, создатель компании «ЛазерПринт51». - Так мы вышли на группу «ВКонтакте» «Центр поддержки предпринимателей». Я там прошёл программу «Шаг за шагом», жена моя участвовала в группе «Мама - предприниматель». Специалисты помогли составить программы для участия в грантах».

Юлия рассказывает, что за три дня участия в проекте «Мама - предприниматель» почерпнула новые знания о тонкостях написания бизнес-плана, получила опыт его защиты перед комиссией и, конечно, завела новые знакомства.

«Это классический пример удачного совмещения семьи и бизнеса, - говорит Татьяна Уланова, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России». - Этот пример говорит о том, что можно совмещать и воспитание маленьких детей. Они вместе с мужем занимаются этим бизнесом».

И это при том, что в семье растут трое детей, младшей из которых всего два годика. Однако ночью, перед съёмкой сюжета, Михаил и Юлия тоже провели в работе. И сделали коллективу телеканала приятный подарок.

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