Лечение зубов может быть качественным, оперативным и комфортным благодаря современным клиникам

В Мурманске открылся новый филиал популярной стоматологии «Кола-Дент».

«Кола-Дент» - это комфортная и высокотехнологичная стоматологическая клиника. Ежемесячно сотни северян приезжают в Колу, чтобы именно здесь вылечить зубы. А теперь по многочисленным просьбам клиентов открылся новый филиал в центре Мурманска на улице Коминтерна, 11/2 (напротив железнодорожного вокзала).

Здесь вы получите профессиональные услуги по лечению, удалению, протезированию и имплантации зубов. Квалифицированные специалисты проконсультируют, безопасно и быстро выполнят все необходимые процедуры и дадут необходимые рекомендации по уходу.

В клинике два стоматологических кабинета, оборудованных по всем стандартам современной медицины. Только новое и качественное оборудование, но главное - соблюдение требований безопасности.

Просторные и светлые помещения, удобные кресла с телевизором. В такой атмосфере время приёма пролетит незаметно.

Но и это ещё не всё. Для всех посетителей доступна уютная лаунж-зона.

К слову, стоимость всех услуг такая же, как и в Коле. Постоянные клиенты уже успели оценить новое удобное пространство.

Екатерина Ткаченко, клиент стоматологической клиники «Кола- Дент»: «Это очень удобно, спасибо огромное. Я раньше в Колу всегда ездила, лечила зубы и всё, что касается стоматологии. А работаю здесь, в центре, поэтому мне очень удобно, что сейчас прямо в центре города моя любимая стоматология «Кола-Дент». Спасибо огромное, очень комфортно. Красивый ремонт, всё по-современному, оборудование новое, а это приятно. Самое главное, есть такие экраны, где можно видеть, что происходит с зубами».

Специалисты «Кола-Дент» рады дарить вам здоровую и красивую улыбку. Приходите, филиалы находятся по адресам: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 11/2 и г. Кола, ул. Победы, 6. Телефон для записи 56-00-00.

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