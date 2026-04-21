Лечил руками и вдохновлял своим примером: в Мурманском медицинском колледже установили памятную доску Константину Федоровичу Ляху

Константин Федорович Лях был доцентом кафедры философии и социологии в тогда ещё Мурманском государственном техническом университете. Кроме того, он был тренером и судьей в специализации «Массаж» на конкурсе профессионального мастерства среди людей с ОВЗ «Абилимпикс». Он подготовил и обучил лечебному массажу многих участников, которые впоследствии завоевывали призовые места на всероссийском этапе.

Юлия Плотникова, дочь Константина Ляха: «Он занимался и массажем, и биоэтикой, и много преподавал. К счастью, многие его дела я продолжаю».

Памятную доску в его честь установили в родном для него медицинском колледже, где Константин Федорович преподавал с первых дней работы учреждения. Для многих именно он стал главным примером, того каким должен быть медик.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Его студенты и педагоги рассказывали, что он мог прикоснуться к человеку и диагностировать у него то или иное состояние, заболевание. Человек с большой буквы, добрый, отзывчивый, ответственный, всегда придёт на помощь в любое время суток, когда бы я ему ни позвонил».

На памятной доске Константина Ляха его дипломы, награды, фотографии с занятий и с благодарными студентами.

Юлия Плотникова, дочь Константина Ляха: «Многие студенты Мурманского медицинского колледжа стали в последствии врачами. Он был ориентиром, путеводной звездой для студентов».

Преподаватели колледжа бережно хранят память о Константине Федоровиче, а теперь и новые поколения студентов смогут узнать о таком человеке и, возможно, найти в нём жизненный ориентир.