Лечил руками и вдохновлял своим примером: в Мурманском медицинском колледже установили памятную доску Константину Федоровичу Ляху
Юлия Плотникова, дочь Константина Ляха: «Он занимался и массажем, и биоэтикой, и много преподавал. К счастью, многие его дела я продолжаю».
Памятную доску в его честь установили в родном для него медицинском колледже, где Константин Федорович преподавал с первых дней работы учреждения. Для многих именно он стал главным примером, того каким должен быть медик.
Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Его студенты и педагоги рассказывали, что он мог прикоснуться к человеку и диагностировать у него то или иное состояние, заболевание. Человек с большой буквы, добрый, отзывчивый, ответственный, всегда придёт на помощь в любое время суток, когда бы я ему ни позвонил».
На памятной доске Константина Ляха его дипломы, награды, фотографии с занятий и с благодарными студентами.
Юлия Плотникова, дочь Константина Ляха: «Многие студенты Мурманского медицинского колледжа стали в последствии врачами. Он был ориентиром, путеводной звездой для студентов».
Преподаватели колледжа бережно хранят память о Константине Федоровиче, а теперь и новые поколения студентов смогут узнать о таком человеке и, возможно, найти в нём жизненный ориентир.