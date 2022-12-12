На стадион «Строитель» вернулись домашние хоккейные матчи. Команда «Мурмана» провела игру с соперником из Красноярска.

Лёд и пламя столкнулись на стадионе «Строитель». Несмотря на морозы болельщикам хоккейного клуба «Мурман» жарко, они пришли поддержать любимый клуб в непростой схватке.

В рамках 31-го сезона Чемпионата России по хоккею с мячом «Мурман» встретился с командой «Енисей» из Красноярска. После двух поражений на выездных матчах, команда старается не падать духом.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «Подготовка нормальная, но большинство игр было на выезде. Я думаю, это повлияло на такие результаты. Как показали две игры домашние с «Кузбассом» и «Сибсельмашем» новосибирским, команда активная, с настроением играет. Я надеюсь, что это будет продолжаться».

Создавать правильное настроение на игру помогают болельщики. С таким темпераментом и эмоциями они и сами готовы взять в руки клюшку, когда видят неутешительный счёт на табло.

- Мы выиграем, не волнуйтесь. Всё будет нормально, скорости прибавим, во втором периоде забьём.

- Не хватает сзади, не хватает вперед. Они отстают, одним краем играют. Опаздывают.

- Я думаю, может быть в защите что-то не так и тем более у «Енисея» нападение очень сильное.

Хоккейный клуб «Енисей» лишь немного превосходит нашу команду по очкам в турнирной таблице чемпионата, но в матче против «Мурмана» они были на голову выше. Нашего соперника также приехали поддержать преданные фанаты.

Денис Мозговой, болельщик ХК «Енисей»: «Этоклуб с огромной, очень длиной, богатой историей. У ребят всё очень по-своему, по-местному, по родному, по-нашему – по-красноярски. Оцениваю «Мурман» хорошо. Они играют дома, это большой плюс. «Мурман» привык играть на открытом льду, что тоже большой плюс для них. «Енисей» уже давно тренируется в закрытом стадионе, на закрытом льду. Но загадывать ничего не буду, я верю только в свою команду».

Итог домашней встречи 3:8 в пользу гостей. По словам главного тренера «Мурмана» Олега Батова, в этот раз ребята не успели восстановиться после поездки на Дальний Восток.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Они в каждом моменте были быстрее нас, в каждом моменте. Поэтому «Енисей» - с победой, они заслуженно выиграли. Будем готовиться, играть. Ещё этот матч разберём, посмотрим ошибки и будем готовиться. Надо сейчас ребят восстановить, самое главное, чтобы у нас движение восстановилось, потому что с таким движением будет сложно что-то сделать».

Следующая игра «Мурмана» состоится 13 декабря в 18.30 на стадионе «Строитель». Соперником станет «Уральский Трубник» из Первоуральска.