Лёд красивый и коварный

На замерзшей акватории Семеновского озера инспекторы ГИМС совместно со спасателями отработали действия по спасению утопающего.

В Мурманской области во время морозов любители подледного лова устремляются на водоёмы региона, что приводит к увеличению числа происшествий.

На сегодняшний день толщина ледового покрова на водоёмах региона составляет 20 сантиметров, но она не может гарантировать его прочность, поэтому следует помнить основные правила личной безопасности. Нельзя ловить рыбу далеко от берега, во время рыбалки следует исключить употребление алкоголя и лучше не выходить на лёд в одиночку.

Соблюдая простые правила можно избежать неприятностей, но если ЧП всё же случится, то необходимо незамедлительно сообщить об этом спасателям. Специалисты МЧС тщательно готовятся к таким случаям, отрабатываю навыки помощи.

«Если вы совершаете пешие прогулки за городом, то необходимо сообщить родственникам, где вы находитесь, - советует Юрий Любимов, главный государственный инспектор по маломерным судам. - С собой должны быть средства связи, чтобы подать сигнал бедствия о помощи».