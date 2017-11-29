Лёд на озёрах толстый, но он остаётся опасным

Зима в Мурманской области уже прочно вступила в свои права. У жителей нашего города в этот период сложилась традиция переходить Семёновское озеро прямо по льду.

- Лёд при замере показал, что толщина покрова в настоящее время достигла 23-25 сантиметров, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Евгений Ганичев, государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области».

По словам государственного инспектора, лёд считается безопасным для ходьбы при толщине свыше 7 сантиметров, а толщина больше 20 сантиметров пригодна уже и для моторизированных средств. Однако, напоминает инспектор, никакая толщина не может гарантировать стопроцентную прочность ледового покрова, поэтому, выходя на лёд, необходимо помнить о технике безопасности. Любителям зимней рыбалки не стоит бурить лунки ближе 5-6 метров друг от друга, не уходить слишком далеко от берега. Родителям рекомендуется усилить наблюдение за детьми в период их нахождения у ледовой кромки, так как чувство опасности у них не развито. Важно помнить, что несчастье легче предупредить, чем принимать героические меры для его устранения.