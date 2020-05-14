Лёд на водоёмах опасен и коварен

С переменным успехом весна вступает в свои права в Мурманской области. Тёплая солнечная погода, которая непродолжительное время была в Мурманске, значительно уменьшила количество снега и льда на улицах.

Во время рейда по водным объектам инспекторы Центра ГИМС совместно со специалистом Всероссийского общества спасания на водах замерили толщину льда на Семёновском озере. Результат инспекторов не удивил - на городском водном объекте уже очень тонкий лед, выход на который опасен.

Сергей Кочетков, старший государственный инспектор группы патрульной службы центра ГИМС ГУ МЧС по Мурманской области: «Конечно, коронавирус - это большая проблема, но в данный период времени, далеко не единственная. Сейчас наступает время весеннего половодья. Лед истончается, становится опасным и выход на него категорически, я бы сказал, в ряде муниципалитетов уже запрещён в постановлениях. В остальных он носит рекомендованный характер».