Лёд под снегом, сосульки на крышах – опасная городская жизнь

Резкие перепады температур, частые осадки, наледи на дорогах, нерасторопность жилищников – цепочку факторов, приводящих к травмам в зимний период, можно продолжать долго. А можно ли уберечься от беды, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

«Погодные качели» этой зимы приносят северянам немало проблем. Доказательство тому – переломы рук и ног, прочие неприятности, ДТП, виной которым лёд на дорогах и тротуарах. Опасность снежной каши, которая под ногами, ещё и в том, что под ней лёд не виден, поэтому очень легко поскользнуться, упасть и нанести себе тяжелую травму.

Посыпка тротуаров песком в этих случаях малоэффективна, да и проехав по городу, нашли мы следы пескосоляной смеси на придомовых территориях мало где. Противоледовая экипировка в этом случае тоже помощник слабый. Вот так, выйдя утром на работу, можно запросто стать пациентом больницы.

Любовь Антонова, пациент отделения травматологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Не было видно, что лёд. Я же в ледоступах хожу. Даже в ледоступах у меня нога проехала, левая. Эта нога у меня была сломана в 2008 году. Я очень боюсь этой же травмы, вообще не передать, конечно. Снова будет гипс или будут оперировать, это ужас».

Еженедельно медучреждения области регистрируют десятки травм: переломов запястий, лодыжек, предплечья с опорой на руку, случаются и тяжёлые, например, при падении на голову снежных «шапок» и крупных сосулек с крыш и козырьков подъездов. В Заполярье ситуация осложняется не только обильными снегопадами.

Даниил Ефимов, заведующий отделением травматологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Полярная ночь, а наша область – это эндемичный район по остеопорозу. У северян слабые кости. Если сравнивать с прошлым годом, то количество травм, характерных для гололеда, увеличилось. Процентов на 15-20. Преобладают переломы голеностопного сустава».

Сочетанные травм, когда повреждений стразу несколько, характерно для ДТП на обледенелых дорогах при превышении скорости. Конечно, страховки от повреждений нет, выход один – на тротуарах быть максимально осторожным и соблюдать правила дорожного движения на трассах, не ходить вблизи домов, особенно со скатными крышами. При определенной доле везения, это поможет уберечь от беды себя и тех, кто рядом.