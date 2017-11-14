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День за днём с «Арктик-ТВ»14.11.17 19:30

Ледокол «Арктика» может уйти на Чёрное море в Сочи

Какие они настоящие покорители Арктики?! И почему лучшим другом каждого учёного-исследователя считается турист?  Во второй день Мурманской международной деловой недели  состоялась конференция «Полярные маршруты Арктики». Участники, среди которых люди десятки раз бывавшие в сложнейших экспедициях по изучению северных широт,  обсудили перспективы  нашего региона -  базы по освоению ресурсов макушки планеты.

Бескрайние просторы белой пустыни Арктики, несмотря на давно ушедшую эпоху великих географических открытий, по-прежнему  манят к себе путешественников со всего света. Несмотря на современные технологии и потепление климата, северные широты остаются уделом тех, кто готов кинуть вызов природе и испытать себя. Самые популярные туристические направления - это экспедиции к полюсу, на архипелаги, в лагерь Барнео и по Северному морскому пути. Отправной точкой для большинства туров, что приятно, служит Мурманск. Но не мешают ли  гости, профессионалам, которые отправляются в Арктику не ради забавы, а в исследовательских целях.

- Это распространенное глубокое заблуждения, что труизм может чему-то помешать,  - говорит Виктор Боярский, член Совета Ассоциации полярников России. – Наоборот, наука на плечах туризма въезжает в Арктику, никто не финансирует науку достаточно, чтобы она работала самостоятельно. У нас классный пример на Барнео, где за счёт туристов строится база. И на эту базу приезжают учёные со всех стран, в том числе и из России, за небольшие  деньги.

Отечественные туристы Арктику не жалуют, что, в общем-то, и не удивительно, ведь пламенное желание увидеть северные льды остужается  стоимостью туров, которое переваливает за миллион рублей.  Впрочем, не это сдерживает развитие  этого направления, а банальное отсутствие логистики и инфраструктуры в прибрежных зонах того же Севморпути.  Конференция «Полярные маршруты в Арктике», входящая в программу деловой недели, это площадка для широкого круга тем. Помимо  туристического потенциала участники затронут проблемы экологии, кадрового  обеспечения нефтегазовой отрасли.

- Как у нас принято говорить, это труднодоступные территории, они требуют от человека человечности, - говорит Владимир Чуков, арктический путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика». - Он должен уметь любить, он должен быть увлечён работой, независимо от того, чем он занимается. Мы должны любить свою Землю, работу и просто уметь любить её. Вот это и есть главные качества полярника.

Даже спустя время, эталонный образ покорителя Арктики легко читается в лицах некоторых участников встречи. Одного взгляда  хватает на то, чтобы понять, что и в преклонном возрасте они готовы встать на лыжи и, не жалея сил, тянуть по льду волокуши, чтобы добраться до макушки планеты. Это сейчас на шапку мира легко и проще забраться при  помощи ледоколов, но это не значит, что эти машины всесильны и бессмертны. Судьба атомохода «Арктика», первым в истории мореплавания, покорившего полюс,  так же волнует бывалых исследователей. Судно давно стоит на приколе, а планы по переоборудованию его в музей из-за финансовых трудностей  пока остаются  только на бумаге. Но возможно, ситуация решится самым необычным образом.  

- Рассматривается  вопрос перемещения «Арктики» в Сочи,  - удивил всех Виктор Боярский, член Совета Ассоциации полярников России. – Эта идея  от них пошла. Я бы сам не догадался на таком контрасте работать, а они действительно рассматривают это предложение. А  почему бы и нет?! А нам, главное, ледокол сохранить:  хоть в Сочи, хоть, где угодно.

Два года тему эту  держали на контроле  в правительстве, но как только грянул кризис, вопрос сняли с повестки и в Минэкономразвитии,  и в Росатоме, так что перевод ледокола в Кронштадт не состоялся. Что же касается Сочи, то сейчас там создается большой образовательный центр с отделением, посвященным Арктике и Антарктике, так что судно  стало бы прекрасным дополнением к учебному процессу. Да и поток туристов  этому объекту истории был бы обеспечен самый высокий. Специалисты считают, что чем фантастичней кажется проект, тем больше шансов на его воплощение.

 

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