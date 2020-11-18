Ледокол «Арктика» неожиданно вернулся в Мурманск из трёхнедельного рейса

По крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на данные сайта «маринтраффик», который в реальном времени отслеживает местоположение судов.

Напомним, новый ледокол «Атомфлота» в свой первый рейс вышел 14 ноября. Но спустя 4 дня вернулся в порт приписки. Судя по картам атомоход стоит на рейде в акватории Кольского залива недалеко от Мишуково.

Причины, по которым судно снова зашло в Мурманск, не известны. Напомним, недавно «Арктика» взяла курс в направлении Карского моря. До середины декабря ледокол должен был работать на Северном морском пути.