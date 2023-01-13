Ледокол «Арктика» в трудных условиях работает в море Лаптевых

Толщина льда на пути атомохода достигает 70 сантиметров.

Завораживающими кадрами с рейса делится капитан атомохода «Арктика» Александр Скрябин. Ледокол медленно, но уверено идёт даже через толстый лёд, впрочем, экипажу судна нужно чутко следить за всеми объектами. Покрытие в Северных морях неоднородно, на пути следования попадаются и айсберги.

Запечатленная глыба льда на видео, по словам моряков, самый крупный в этом году айсберг.