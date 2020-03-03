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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.20 19:30

Ледокол «Капитан Драницын» впервые достиг наивысшей точки Арктики зимой

Ледокол «Капитан Драницын», первый среди дизель-электрических ледоколов самостоятельно достиг самой высокой точки Арктики - 88°13′ северной широты, 31°37′ восточной долготы в зимний период.

28 февраля в окружении полярной ночи ледокол прибыл к местоположению дрейфующего научно-исследовательского ледокола «Polarstern», вмороженного во льды в рамках международной полярной экспедиции «MOSAiC» (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate). «Капитан Драницын» доставил сменных специалистов-полярников и членов экипажа для научного судна, а также 43 тонны необходимого оборудования, снабжения и продовольствия.

Ледокол отправился из норвежского Тромсё 3 февраля. За 25 дней судно прошло через Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Условия были сложными: температура -33, торосы и многолетние льды, со скрежетом сжимающие металл.

Периодически приходилось выжидать улучшения ветра и ледовых условий, перестраивать оптимальный безопасный маршрут, обходить тяжёлые ледовые участки. В такие дни «Капитан Драницын» проходил менее 20 миль - расстояние, которое он обычно проходит за пару часов. Всего были пройдены 2248 морских миль.

И если при отходе «Капитан Драницын» задействовал лишь половину своей мощности, ближе к цели похода пришлось использовать двигатели на полную - три гребных винта раскручивали 18240 кВт.

Но вот заветная станция, ледокол у цели. Есть время отдохнуть и выгрузить припасы. А 4 марта судно отправится назад к Большой земле с уставшей сменой учёных с «MOSAiC», которые намерены захватить с собой образцы фауны и флоры северных морей и полярный лёд в специальных термоконтейнерах. Все это позволит лучше понимать процесс изменений климата в Арктике и на Земле.

А в скором времени «Капитан Драницын» сам может стать «собратом» «MOSAiC» по исследованиям. В рамках экспедиции «Северный Полюс 2020» Минприроды РФ намерено вморозить судно в многолетний лёд Северного полюса для проведения собственных научных наблюдений.

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