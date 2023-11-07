Ледокол «Ленин», северное сияние, арктическая кухня и многое другое теперь можно увидеть в Москве

Делегация Мурманской области представила Кольское Заполярье жителям и гостям столицы России.

Звонкие песни, яркие танцы и незабываемый запах региональных кухонь. Международную выставку-форум на ВДНХ открыли с размахом. Мурманская область не осталась в стороне и показала гостям свои лучшие стороны.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «На самом деле, это очень важная выставка для того, чтобы жителям нашей страны показать, что такое Россия воочию. Очень сложно объехать все регионы. Мы самая большая в мире страна. Но нам есть, чем гордиться, мы привезли не только достопримечательности, но и достижения региона».

Гостей мурманской выставки встречает фигура памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, северяне его ласково называют Алёша. За его широкой спиной расположился нос атомного ледокола «Ленин», куда можно зайти и узнать историю Кольского края, полюбоваться видами мощных торосов и яркого северного сияния.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Дорогие друзья, всех поздравляю с праздником. На самом деле, большая честь быть одним из регионов этого проекта. Мы уже в Мурманской области встречаем гостей с паспортами «Серебряного ожерелья», которые приходят к нам за последней печатью».

На площадке «Дом Российской кухни» Мурманские рестораторы представили арктические блюда: перлов – северный плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой, блины с морошкой и сметаной, солянку с мясом оленя, кедровыми орехами и брусникой, русский суп на огуречном рассоле с форелью и мурманской треской «Калья», чай «Согревайка».

Посетители выставки:

- В 90-е годы мы проживали в Мурманске, но теперь в Москве. Очень много нового благодаря вам мы узнали о Мурманске.

22 декабря на выставке целый день будет посвящён Мурманской области. Стенд региона станет центром экспозиции и всем покажет свои достижения в различных сферах, посетители увидят яркие выступления творческих коллективов, а также смогут попробовать Арктику на вкус.

Закончит свою работу выставка-форум 12 апреля следующего года. В этот день будут организованы тематические экскурсии по шести маршрутам: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».