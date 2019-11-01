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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.19 19:30

Ледокол на крючке у девушки

На ФГУП «Атомфлот» определили лучшего крановщика.

Доставить ледокол до Северного полюса целым и невредимым – такую задачу поставили перед конкурсантами. На «Атомфлоте» прошли соревнования машинистов кранов. Среди участников - только девушки. Как справились хрупкие красавицы с работой для сильных людей, внимательно наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

Юлия Юрова - опытный машинист крана. Её рабочее место находится на 40-метровой высоте. Благодаря усидчивости, сосредоточенности и острому зрению девушке покоряются даже самые большие портальные краны.

«Если кто-то узнаёт о том, что я крановщик, то все удивляются, - рассказывает Юлия Юрова, машинист крана ФГУП «Атомфлот». - Удивляются и говорят, что это мужская специальность».

В конкурсе профессионального мастерства соперницами Юлии стали ещё две девушки. Но сегодня они не просто крановщики, а капитаны ледокола.  По условиям первого испытания, игрушечное судно надо предельно аккуратно доставить на Северный полюс через импровизированный лабиринт. При этом все действия должны быть чёткими и максимально выверенными, одно неверное движение и раскачивающийся крюк может задеть стойку.

Мастерство строго оценивает специальная комиссия «Росатомфлота», на базе данного предприятия и проходит конкурс.

«Профессия крановщика очень важна, особенно в нашем регионе, - отмечает Максим Локтев, специалист ФГУП «Атомфлот». - В этой профессии нужно быть очень внимательным и аккуратным, плюс время - это деньги и надо всё делать вовремя, ночью, днем, летом и зимой».

Все участницы играючи справляются с первым этапом:  маленький ледокол, при прохождении трассы, доставлен целым и невредимым до пункта назначения. Впереди у крановщиков теоретический экзамен,  но и к таким испытаниям сотрудники готовы.

«Для предприятия очень важно, чтобы работали профессиональные кадры, чтобы они имели стимул к профессиональному росту, - отмечает Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Для этого мы и проводим эти конкурсы».

Такие соревнования стали уже традиционными. На площадке «Атомфлота» проводят конкурсы профмастерства и по другим компетенциям, где свои умения демонстрируют  механики, инженеры, сварщики, токари и другие специалисты.

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