Ледокол «Сибирь» вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск

Судно готово к работе в акватории Северного морского пути. Планируется, что переход займёт 8-9 дней, сообщает «Атомфлот».

В настоящее время в Северном и Норвежском морях наблюдаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра достигают 30 м/с. Тем не менее шторм вряд ли вызовет у опытных судоводителей из числа экипажа сложности.

В ближайшие месяцы продолжится тестирование и мониторинг всех судовых систем. Планируется, что через несколько дней после прихода в порт Мурманск, «Сибирь» выйдет в свой первый рабочий рейс. Местом эксплуатации судна станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.

Напомним, закладка атомохода состоялась в мае 2015 года, а под занавес 2021 года был подписан акта приёма-передачи ледокола Атомфлоту.