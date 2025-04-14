Ледокол «Якутия» прибыл в порт приписки Мурманск

Этот новейший атомоход скоро отправится в свой первый рейс.

По случаю его приходы состоялась торжественная церемония.

«Якутия» - третий серийный универсальный атомный ледокол, спущенный на воду за последние несколько лет. Его «братья» «Сибирь», «Урал» и головное судно проекта «Арктика» уже бороздят моря, а первый рабочий рейс нового атомохода запланирован на 15 апреля в направлении Енисейского района Карского моря. Для Дмитрия Никитина, это будет так же первый выход в статусе капитана.

Дмитрий Никитин, капитан атомного ледокола «Якутия»: «Для меня это и ответственность, и гордость, и не рутинная работа. Я на самом деле испытываю удовольствие от результата своего труда»

За время перехода из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск ледокол преодолел путь через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря и даже попал в шестибалльный шторм. Ледокол беспроблемно перенёс непогоду, сразу доказав свою мощь, делится впечатлениями о походе экипаж.

А в родной гавани в честь первого захода была организована торжественная церемония приветствия.

Ледоколы нового поколения, в число которых входит «Якутия», имеют двухосадочную основу. Это позволяет им работать как на устьевых участках рек, так и на линейных проводках в Карском море.

Яков Антонов, и.о. генерального директора «Атомфлот»: «Производственная программа фактически представляет собой короткие и важные проводки длительностью два-три дня. Мы подхватываем суда на западной кромке в Карском море, либо от точки формирования каравана. И преимущественно по проекту «Восток Ойл» осуществляем постановку судов ледяной припай. Характерной особенностью этих ледоколов является то, что они могут работать на линейных участках в Карском море, так и на припайных льдах Енисейского залива».

Экипаж «Якутии» - 54 человека. Каждый профессионал, не боящийся трудностей и всегда готовый к решению поставленных задач. Некоторым предстоит трудиться на борту семейным подрядом. Такой интересной деталью поделилась электрик Алла Воронина, у которой муж работает здесь старшим электромехаником.

Алла Воронина, электрик на атомном ледоколе «Якутия»: «Эта профессия, конечно, не женская. Но благодаря «Атомфлоту», ты понимаешь, что все горизонты в этой профессии открыты. Поэтому, где-то тяжело, конечно же, но совсем мы справляемся. И спасибо огромное экипажу, который помогает в каких-то трудных ситуациях: что-то тяжелое принести, подать. Они помогают, никогда не отказывают».

Алла также поделилась тем, что берёт в рейс фотографии родных людей и сладости, чтобы было чем побаловать себя в трудную минуту.

А второму помощнику капитана Яну Рожину снимки не нужны, чтобы помнить о доме. Ведь Якутия и есть его Родина. Он из небольшой деревни Намского района. И службу на новом ледоколе, названном в честь родного края, Ян считает подарком свыше. Здесь даже на стенах в залах и коридорах висят картины с якутскими пейзажами.

Ян Рожин, второй помощник капитана атомного ледокола «Якутия»: «Лучше думать, что это судьба. Я с 2018 года проходил практику на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр», уже тогда стали известны названия будущих ледоколов. И все говорили, что будет «Якутия». И каждый экипаж говорил, что ты обязан пойти на «Якутию» и дослужиться до капитана».

Рейсы на «Якутии» будут длиться по 4 месяца, что довольно удобно для восстановления сил после непростой работы. О чём не устают говорить моряки: каким бы новейшим и прокачанным не было судно, без чувства романтики в море долго не пробудешь. Ч

Как сообщает «Росатом», строительство новых ледоколов будет продолжено. Развитие отечественных технологий и промышленности позволяет России эффективнее осваивать арктические территории и развивать инфраструктуру Севморпути.