Кошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатациюС заботой о братьях меньших: одинокого шимпанзе Йоко передали в Бразилии, а Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нанду
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.25 19:30

Ледокол «Якутия» прибыл в порт приписки Мурманск

Этот новейший атомоход скоро отправится в свой первый рейс.

По случаю его приходы состоялась торжественная церемония.

«Якутия» - третий серийный универсальный атомный ледокол, спущенный на воду за последние несколько лет. Его «братья» «Сибирь», «Урал» и головное судно проекта «Арктика» уже бороздят моря, а первый рабочий рейс нового атомохода запланирован на 15 апреля в направлении Енисейского района Карского моря. Для Дмитрия Никитина, это будет так же первый выход в статусе капитана.

Дмитрий Никитин, капитан атомного ледокола «Якутия»: «Для меня это и ответственность, и гордость, и не рутинная работа. Я на самом деле испытываю удовольствие от результата своего труда»

За время перехода из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск ледокол преодолел путь через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря и даже попал в шестибалльный шторм. Ледокол беспроблемно перенёс непогоду, сразу доказав свою мощь, делится впечатлениями о походе экипаж.

А в родной гавани в честь первого захода была организована торжественная церемония приветствия.

Ледоколы нового поколения, в число которых входит «Якутия», имеют двухосадочную основу. Это позволяет им работать как на устьевых участках рек, так и на линейных проводках в Карском море.

Яков Антонов, и.о. генерального директора «Атомфлот»: «Производственная программа фактически представляет собой короткие и важные проводки длительностью два-три дня. Мы подхватываем суда на западной кромке в Карском море, либо от точки формирования каравана. И преимущественно по проекту «Восток Ойл» осуществляем постановку судов ледяной припай. Характерной особенностью этих ледоколов является то, что они могут работать на линейных участках в Карском море, так и на припайных льдах Енисейского залива».

Экипаж «Якутии» - 54 человека. Каждый профессионал, не боящийся трудностей и всегда готовый к решению поставленных задач. Некоторым предстоит трудиться на борту семейным подрядом. Такой интересной деталью поделилась электрик Алла Воронина, у которой муж работает здесь старшим электромехаником.

Алла Воронина, электрик на атомном ледоколе «Якутия»: «Эта профессия, конечно, не женская. Но благодаря «Атомфлоту», ты понимаешь, что все горизонты в этой профессии открыты. Поэтому, где-то тяжело, конечно же, но совсем мы справляемся. И спасибо огромное экипажу, который помогает в каких-то трудных ситуациях: что-то тяжелое принести, подать. Они помогают, никогда не отказывают».

Алла также поделилась тем, что берёт в рейс фотографии родных людей и сладости, чтобы было чем побаловать себя в трудную минуту.

А второму помощнику капитана Яну Рожину снимки не нужны, чтобы помнить о доме. Ведь Якутия и есть его Родина. Он из небольшой деревни Намского района. И службу на новом ледоколе, названном в честь родного края, Ян считает подарком свыше. Здесь даже на стенах в залах и коридорах висят картины с якутскими пейзажами.

Ян Рожин, второй помощник капитана атомного ледокола «Якутия»: «Лучше думать, что это судьба. Я с 2018 года проходил практику на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр», уже тогда стали известны названия будущих ледоколов. И все говорили, что будет «Якутия». И каждый экипаж говорил, что ты обязан пойти на «Якутию» и дослужиться до капитана».

Рейсы на «Якутии» будут длиться по 4 месяца, что довольно удобно для восстановления сил после непростой работы. О чём не устают говорить моряки: каким бы новейшим и прокачанным не было судно, без чувства романтики в море долго не пробудешь. Ч

Как сообщает «Росатом», строительство новых ледоколов будет продолжено. Развитие отечественных технологий и промышленности позволяет России эффективнее осваивать арктические территории и развивать инфраструктуру Севморпути.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатацию-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,05 рубля, доллара просел почти на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на некачественную уборку придомовой территории и подъездов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»