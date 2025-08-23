«Ледокол Знаний», дрейфующая станция «Северный полюс-42» и 80-летие атомной промышленности России – главные события уходящей недели

Едва ли кто-то заметил, как лоцманская служба Арктического бассейнового филиала осуществляла уникальную проводку по заливу. Несамоходный плавучий док БПД-81 специалисты провели по Кольскому заливу и установили на штатном месте около Мурманского судоремонтного завода на пять якорных связей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий выезд в Кольский район, где ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Текущую стадию строительства нового терминала внутренних линий аэропорта «Мурманск» глава региона обсудил на рабочем совещании с руководством компании «Новапорт Холдинг». После запуска пропускная способность воздушной гавани увеличится до 3 миллионов пассажиров в год. Новый терминал позволит пассажирам быстрее проходить регистрацию и досмотр, пользоваться современными залами ожидания и просторными зонами для отдыха. Открыть комплекс планировали в сентябре, но сроки сдвинулись. Участники совещания также обсудили подготовку к реализации второго этапа проекта: в настоящее время ведётся разработка документации, завершение которой ожидается в 2026 году. Площадь нового терминала превысит 14 тысяч кв. метров, что позволит обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. После ввода в эксплуатацию обеих очередей аэровокзальный комплекс будет включать два современных терминала, а также реконструированное здание существующего терминала для международных перевозок.

Едва ли кто-то заметил, как лоцманская служба Арктического бассейнового филиала осуществляла уникальную проводку по заливу. Несамоходный плавучий док БПД-81 специалисты провели по Кольскому заливу и установили на штатном месте около Мурманского судоремонтного завода на пять якорных связей. Операция длилась более 27 часов. Новый плавдок встал на штатное место старого, который ранее был ошвартован к причалу №3 для оценки возможности его дальнейшей реконструкции.

Научно-экспедиционное судно «Академик Терёшников» отправилось из Мурманска к дрейфующей станции «Северный полюс-42» и научно-исследовательской станции «Ледовая база Мыс Баранова». Его экипаж доставит снабжение, оборудование и смену учёных для экспедиции. Рейс продлится около двух месяцев, а полярникам предстоит преодолеть около 9 тысяч километров в основном среди дрейфующих льдов Северного Ледовитого океана.

В Россия отмечают 80-летие атомной промышленности. Отправной точкой стало создание 20 августа 1945 года специального комитета по использованию атомной энергии. Страна должна была ответить на угрозы со стороны США и создать собственное ядерное оружие, чтобы сдержать потенциального противника. Советские атомщики за четыре года решили эту задачу. Мы стали лидерами в мирном использовании атомной энергии: запустили первую в мире АЭС в Обнинске, создали первый атомный ледокол и токамак. Сегодня госкорпорация не только строит АЭС, обеспечивая чистой энергией страну и мир, но и создаёт новые материалы — сверхпрочные, экологичные, помогает осваивать Арктику и Северный морской путь, разрабатывает методы ядерной медицины для победы над неизлечимыми болезнями, развивает квантовые технологии, чтобы решить глобальные проблемы человечества. Напомним, в Мурманской области расположено несколько подразделений «Росатома» среди которых – Кольская АЭС в Полярных Зорях и конечно «Атомфлот» в Мурманске. К слову, участники экспедиции к Северному полюсу в рамках международного проекта «Ледокол Знаний» передали с борта атомного ледокола «50 лет Победы» поздравление к юбилейной дате.

Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова. Значок капитана ей вручил почётный президент мурманской организации ветеранов «Атомфлот» Александр Баринов на юбилее атомной промышленности в Нижнем Новгороде. Марина преподавала в сельской школе, когда знакомые рассказали ей, что в Мурманском морском пароходстве набирают в плавсостав женщин. Она отучилась на инженера-судоводителя и уже более 20 лет работает в море, из них 6 лет – на атомном флоте. Девушка прошла путь от матроса до старшего помощника капитана. Награждена почётной грамотой Госкорпорации «Росатом», благодарностью Президента РФ и другими профессиональными наградами.

«Газпром нефть» провела одно из крупнейших исследований арктической природы России. 10-летняя программа экологического мониторинга позволила в динамике оценить состояние экосистем и собрать уникальные сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения. Экологи провели десятки экспедиций общей продолжительностью свыше 400 суток для сбора информации о местах обитания, численности и путях миграции арктических животных, а также отбор проб воды, воздуха и донных отложений. Исследования охватили юго-восточную акваторию Баренцева моря, побережье у посёлка Варандей, а также острова Матвеев, Долгий, Голец заповедника «Ненецкий» и остров Вайгач рядом с Приразломным месторождением. За время экспедиций учёные получили уникальные сведения об атлантическом морже — одном из крупнейших морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу России. Орнитологические исследования помогли собрать наиболее полную информацию о гнездовании и весенней миграции птиц.

На улицах Мурманска появились роботы. Они косят траву. С виду игрушечная машинка на пульте управления, а на самом деле газонокосилка с двигателем мощностью 10 лошадиных сил. Этот робот быстрее простых аналогов справится с густой травой и даже дикорастущими кустарниками и стеблистыми растениями. Управление дорожного хозяйства планирует использовать его для покоса зелёных насаждений после благоустройства улично-дорожной сети и завершенных ремонтов, прилегающих к зелёным зонам дорог и тротуаров.

Мурманск активно избавляется от ветхого аварийного жилья. Только в прошлом году в городе снесли 31 ветхое здание. Сегодня подрядчик взялся за дома на улицах Советская и Генералова, 25. Всего до конца года в Мурманске планируют снести 12 аварийных строений.

В учебных заведениях региона, как и по всей стране, завершается приёмная кампания. Уже сотни ребят отдали свои документы на поступление и готовятся стать студентами. О том, какие профессии можно освоить в Мурманском строительном колледже имени Момота, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

63% работающих мурманчан планируют прийти на сентябрьскую линейку к своим детям. Многие северяне хотят взять на этот период отгулы или отпуск. Кроме того, 22% северян придут на работу с опозданием после праздничной линейки, сообщает сервис «SuperJob». Части жителей работодатели официально предоставят выходной, а другим неофициально разрешат не выходить на работу. Кроме того, некоторые работодатели планируют сделать подарки детям-школьникам своих сотрудников, но их всего 7% от общей массы.

В российских школах может появиться бесплатное двухразовое питание для всех учащихся. Соответствующий законопроект уже внесён в палату парламента. Данная инициатива, по словам депутатов, станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране. На сегодняшний день такая система питания предоставляется только учащимся с первого по четвертый классы, а также сиротам, детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья.

В Госдуме выступили за полный запрет проката электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС. По мнению парламентариев, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Особенно это касается аренды таких транспортных средств неопытными пользователями. Полный запрет на прокат позволит устранить опасность, связанную с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами. Ныне существующие ограничения не дают необходимого эффекта.

«Молодёжка» Народного фронта Мурманска регулярно помогает жителям ДНР. Во время недавней гуманитарной миссии волонтёры не только привезли материальную помощь, но и помогли наладить поставки пресной воды местным жителям.

Члены Общественной палаты Мурманской области и областного Профсоюза работников здравоохранения посетили Запорожскую область. Их визит был для того, чтобы укрепить связи между регионами, обменяться опытом и выявить направления для дальнейшей поддержки.

В минувшие выходные в Мончегорске прошёл масштабный фестиваль спорта. В честь 90-летия компания «Норникель» провела «Медиафест». Его главными участниками стали звезды сериалов и кино, именитые спортсмены, блогеры и журналисты России. Как это было, смотрите в нашем сюжете.

Пожарные спасатели из Мурманска попробовали свои силы на соревнованиях «Пожарная тяга. Сибирский характер» в Тобольске. Огнеборцев на конкурсе ждали не просто препятствия, а испытания силы воли и сноровки. Участникам соревнований «Пожарная тяга. Сибирский характер» в полной боевой экипировке пришлось пройти 8 этапов. От навыков и скорости команды зависит не только результат на соревнованиях, но и спасение людей в реальной жизни. Такие состязания показывают не только стрессоустойчивость и профессиональные умения специалистов, но и ошибки, которые можно учесть уже во время борьбы с реальным огнем.

Фестиваль паблик-арта «РОСТ» пронёсся по улицам Мурманска, оставив после себя яркие и запоминающиеся картины. Художники со всей страны подарили второе дыхание городским пространствам.

Мурманский областного театра кукол уже начал подготовку к новому театральному сезону…

Аспирант Полярно-альпийскиого ботанического сада-института и её научный руководитель разработали телеграм-бот «Инвазионные растения Мурманской области». Он призван помочь составить карту опасных «пришельцев», понять, считается ли замеченное нами растение инвазионным. Пользоваться им очень просто: нужно зайти в телеграм-бот, нажать «старт» – и можно начинать знакомство. В нём представлена краткая информация о десяти потенциально инвазионных видах растений Мурманской области. Для создания наблюдения нужно выбрать необходимый вид из списка, добавить фотографии, геопозицию и написать комментарий, например, о численности. Статистику своих наблюдений можно посмотреть во вкладке «профиль». Помощь неравнодушных людей поможет создать прочную основу для принятия управленческих решений по борьбе с растительными инвазиями в регионе, уверены инициаторы проекта.