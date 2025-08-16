«Ледокол Знаний» отправился на Северный полюс, а северяне чтят память о погибших моряках АПРК «Курск» - главные события недели

Мурманской области выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку мазута. О таком решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера поддержки позволит обеспечить топливом котельные и ТЭЦ нашего региона для бесперебойной работы и поставки тепла в дома, поликлиники, школы, детские сады и других предприятий.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Любовь Васильевна Сочнева, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

«Ледокол Знаний» вновь покоряет Северный полюс. Уже в шестой раз на атомоходе «50 лет Победы» самые умные школьники со всей страны на этой неделе отправились покорять макушку Земли. В путешествии они не только увидят ледяные просторы, но и получат новые знания, которые пригодятся в будущем.

Мурманской области выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку мазута. О таком решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера поддержки позволит обеспечить топливом котельные и ТЭЦ нашего региона для бесперебойной работы и поставки тепла в дома, поликлиники, школы, детские сады и других предприятий. Благодаря этому удастся сэкономить средства регионального бюджета, которые направят в сферы образования и здравоохранения.

В регионе возрождается жилищное строительство. И речь не только о социальных квартирах. В ближайшие 10 лет в Мурманской области в рамках губернаторского плана и мастер-планов планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья. Стройки уже кипят во многих точках Мурманска и Колы.

На этой неделе в ЗАТО Видяево почтили память погибшим морякам-подводникам на атомной подводной лодке «Курск».

В Мурманске почтили память погибших подводников АПРК «Курск». Военнослужащие, знакомые моряков, члены администрации города и многие другие пришли к рубке «Курск» в 25-ю годовщину трагедии.

Безучастных и равнодушных к трагедии 25-летней давности нет, к мероприятиям памяти и скорби присоединились жители ЗАТО Александровск. На «Нерпе» - судоремонтном предприятии Снежногорска – подлодка нашла свой последний причал.

Семейные ценности и связь между поколениями - мурманские бабушки и прабабушки учились на этой неделе общаться с внуками и передавать традиции через поколения.

Для создания здоровой семьи в регионе продолжает работать программа «Сертификат молодожёнов», который позволяет паре бесплатно пройти медицинское обследование во время планирования беременности.

Скоро 1 сентября. После летних каникул ребята вернутся к занятиям и домашним заданиям. А малыши с интересом придут в школы на свой первый в жизни урок. Для успешной учёбы детям необходимо иметь не только тягу к знаниям, но и канцелярские принадлежности. Правительство региона помогает нуждающимся семьям собрать ребёнка в школу.

Рассказав недавно про популярного учителя-блогера из Мурманска Софью Мясникову, мы открыли большой мир талантливых педагогов. Оказывается, в городе она не единственная и во втором лицее работает инфлюенсер – преподаватель английского языка Ольга Сатонина.

Современное пространство «Уникум. Малыш» появилось в мурманском детском саду №50. Оно создано, чтобы помочь особым детям в развитии.

14 августа православные христиане праздновали Медовый Спас. В это время люди часто готовят различные блюда с добавлением мёда. Анастасия Кочурова узнала, где в Мурманске продаётся натуральный и вкусный мёд.

Муралов в Мурманске становится все больше. Ставший традиционным фестиваль «РОСТ» помогает преображать областной центр. Десятки талантливых художников из разных регионов страны приезжают в Мурманск и украшают его. На фасадах домов они рисуют картины, создают панно и фрески. В 2025 году в рамках фестиваля трудятся 13 художников. Прямо сейчас прохожие на улицах могут наблюдать уже готовые их творения или процесс их создания. Это увлекательно, интересно и необычно. А самое главное, как показал опрос «Арктик-ТВ», результат очень нравится нашим землякам.

Международный День коренных народов мира в прошедшие выходные отметили в Мурманской области. Одной из главных площадок стал Туломский этнографический саамский центр. Песни на саамском языке, традиционные костюмы и много вкусных северных угощений. Чем ещё запомнился праздник, расскажем в нашем сюжете.

Уже в 18-й раз спортсменов и поклонников активного образа жизни соберёт фестиваль спорта «Гольфстрим». Он состоится 14 сентября в районе Кольского моста. Для жителей и гостей города к месту фестиваля доставят специальные автобусные рейсы. Приемник «Мурманской мили» известен своим с массовым забегом, старт которого состоится на западном берегу залива и заплывом «моржей». Эти соревнования собирают немалое число участников и болельщиков. Проверить свои силы в экстремальном испытании в город-герой приезжают спортсмены со всей России. Лучшие пловцы преодолевают трудную дистанцию примерно за 14 минут. Завершится праздник награждением победителей и призёров соревнований, а также концертом творческих коллективов. Фестиваль по праву считают одним из главный спортивных событий осени в регионе.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Путина» в Кольском районе полицейскими задержаны двое браконьеров. На реке Воронья двое мужчин, прибывшие в регион из Псковской и Ленинградской областей, незаконно выловили 60 горбуш. Общая сумма ущерба составила порядка 118 тысяч рублей. Орудия лова и добытые экземпляры рыбы изъяты сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Показываем «медвежьи танцы». Речь идёт о поведении бурого медведя, действия которого попали в объектив фотоловушки. Косолапый так метит территорию. Запаховые сигналы, закусы, задиры на деревьях и следовые метки несут для хищника информацию, отметили специалисты Лапландского заповедника на своей странице в соцсети «ВКонтакте».