«Ледокол Знаний» вновь направился к Северному полюсу

Уже в 6 раз на атомоходе «50 лет Победы» самые умные школьники со всей страны отправляются покорять макушку Земли. В путешествии они не только увидят ледяные просторы, но и получат новые знания, которые пригодятся в будущем.

Подарок «Росатома» для молодых и талантливых школьников – путешествие, которое они не забудут никогда. В этом признаются дети, которые сейчас на борту ледокола «50 лет Победы» готовятся к отправке. Среди них можно встретить и нашу землячку - школьницу Эльвиру.

Эльвира Писклова, ученица гимназии №2 из Мурманска: «Мне интересно узнавать что-то новое, в принципе, не только в области науки. Очень хочу познакомиться со всеми, пообщаться и узнать что-то новое. Обязательно хочу что-то извлечь из самой экспедиции и лекций, которые для нас будут проводить».

У кого-то из детей есть примеры для подражания – это родители, работающие в корпорации. Но все они получили шанс попасть на рейс благодаря своему таланту, школьников объединяет любовь к науке. Кстати, некоторые ребята уже начали делать первые шаги в будущей карьере.

Николь Плис, ученица школы №1529 из Москвы, участница движения «Юниоры «Росатома»: «Мы пишем проекты, подаём их на гранты и просто продвигаем науку. В будущем почти все «Юниоры «Росатома» будут работать в «Росатоме», я тоже. Мне очень нравится эта госкорпорация и всё связанное с ядерной физикой. Это очень интересно».

Вместе с талантливыми школьниками в путь отправляется команда наставников и экспертов. Среди них впервые увидит макушку Земли «Учитель года 2024» Леонид Дедюха.

Леонид Дедюха, учитель физики академической гимназии №56 Санкт-Петербург, победитель конкурса «Учитель года – 2024»: «Моя интерактивная лекция называется «Физика чудная и чудная». Я буду говорить просто о сложном. Будут некоторые интерактивные опыты. Привёз немного оборудования, много нельзя. Всё согласовали, пропустили. Ещё постараюсь изготовить сувениры для ребят на память».

Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи: «Северный полюс – мечта миллионов и миллиардов людей в нашем мире. И эта мечта может реализоваться только в России и только с «Росатомом». Ребята сейчас на «Ледоколе Знаний» получат мощный толчок в новых знакомствах, новых знаниях и впечатлениях».

Большим сюрпризом для ребят - участников экспедиции стал космонавт Андрей Бабкин. Он покорял космос не раз, а Северный полюс - впервые. В экспедиции Андрей с особой миссией – изучить климат в этом районе.

Андрей Бабкин, космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов по научно-исследовательской и испытательной работе госкорпорации «Роскосмос»: «До сих пор мы летали на наклонении орбиты, которая проходила ниже - выше 51 градуса мы не поднимались. Сейчас есть амбициозные задачи и возможно, что наклонение новой орбитальной станции проляжет и над этими широтами. Поэтому нам надо знакомиться с возможностями, условиями и понимать, что через несколько лет будет ждать нас в планах освоения космоса. Потому что траектория проходит на фоне Земли».

Кстати, в этом году вместе с российскими школьниками покорять Северный полюс будут представители 22 стран.

Например, сын – участник экспедиции из Намибии. Его семья впервые в России, считают, что этот визит и путешествие очень почётные для них, хоть и волнительные.

Дженнифер Бересфорд, мама участника экспедиции «Ледокол Знаний»: «Попасть в состав группы, которая отправляется на Северный полюс, было нетрудно. Трудным было мне, как матери, сказать: «Да, ты можешь поехать». Вот это было сложно».

За 9 дней пути участники «Ледокола Знаний» пройдут 1200 миль. Стартуя из Мурманска, их путь по Баренцеву морю пройдёт к Земле Франса-Иосифа. Далее по Ледовитому океану к заветной точке - Северному полюсу.

Руслан Сасов, капитан атомохода «50 лет Победы»: «Представляете, в таком детском возрасте покорить Северный полюс. Я, учась в школе, не думал, где этот Северный полюс. Смотришь на глобус, да, есть Северный и Южный. А чтобы когда-то там побывать? Наверное, как в космос слетать».

Яков Антонов, генеральный директор «Атомфлота»: «Мы очень горды и рады, что в очередной раз «Атомфлот», ледокольный флот и «50 лет Победы» стал площадкой сбора такого замечательного международного коллектива. Мы рады тому, что мы имеем возможность в ребят вложить не только крупицы атомного ледокольного флота и Арктики, но и связь поколений, моряков с тем, куда ребята идут в жизни».

Всё путешествие «Ледокола Знаний» у ребят пройдёт будет возможности воспользоваться интернетом и мобильной связью. Дети максимально погрузятся в мир науки и живого общения. Каким будет итог такого детокса, узнаем у них лично, когда экспедиция вернётся на большую Землю.