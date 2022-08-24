Ледостойкая платформа «Северный полюс» готова изучать Арктику

«Северный полюс» позволит кардинально изменить подход в организации научных исследований в высоких широтах. Полярникам не придётся тратить время и силы на обеспечение безопасности как это было раньше в ледовых лагерях. Ведь таяние льдов затрудняет поиск подходящей льдины для высадки экспедиций в Центральной Арктике.

Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» завершено. 1 сентября 2022 года платформа отправится в первый рейс в Мурманск, а затем в Центральную Арктику.

«Северный полюс» позволит кардинально изменить подход в организации научных исследований в высоких широтах. Полярникам не придётся тратить время и силы на обеспечение безопасности как это было раньше в ледовых лагерях. Ведь таяние льдов затрудняет поиск подходящей льдины для высадки экспедиций в Центральной Арктике.

В последние годы многие из них приходилось досрочно эвакуировать, чтобы не подвергать полярников дополнительному риску. Сейчас они могут быть сосредоточены исключительно на науке. Также у учёных появляется возможность планировать долгосрочные исследования. На ближайшие 10 лет это будет важнейший научный проект в Арктике не только в России, но и в мире, подчеркивают эксперты. Уникальное судно может до двух лет дрейфовать вместе с ледяным массивом. Платформа прибывает к месту дрейфа по воде или тонкому льду, а затем вмораживается в лёд.

Судно уникально не только конструкцией, но и оснащением – здесь обустроено 15 лабораторий, а также есть оборудование и для создания исследовательских площадок непосредственно на льду. На платформе будут проводить геологические, акустические, геофизические, океанографические и другие исследования, необходимые в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути.