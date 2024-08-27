Ледостойкая платформа «Северный полюс» готовится к новому походу в Арктику

В новый научный рейс в Арктику судно отправиться в сентябре. Спектр научных работ будет существенно расширен, в том числе для обеспечения безопасной и устойчивой навигации на трассе Северного морского пути.

В ближайшее время необычное судно отправится из Санкт-Петербурга в Мурманск, где будет дан старт экспедиции «Северный полюс-42».

По словам сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института, новое судно прекрасно себя показало в сложнейших климатических условиях и полностью оправдало своё назначение, открыв новую эру в истории полярных исследований.

За 20 месяцев работы станции «Северный полюс-41», впервые дрейфовавшей при поддержке ледостойкой платформы, проведено 50 междисциплинарных научных исследований, отработаны варианты судовой и авиаротации экспедиционного состава, получен большой опыт использования платформы в экстремальных ситуациях.

В сентябре 2022 года ЛСП «Северный плюс» вышла в первую экспедицию, которая завершилась в мае текущего года.

В новый научный рейс в Арктику судно отправиться в сентябре. Спектр научных работ будет существенно расширен, в том числе для обеспечения безопасной и устойчивой навигации на трассе Северного морского пути.